Счетная палата предлагает внедрить критерии эффективности субсидий по нацпроекту МСП

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Счетная палата предложила оценивать эффективность использования субсидий, выделяемых по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом говорится в материалах промежуточного мониторинга реализации нацпроекта, проведенного палатой.

"По мнению Счетной палаты, нормативные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий на финансовую поддержку субъектов МСП, должны устанавливать показатели результативности использования субсидий, характеризующие развитие сектора МСП, такие как увеличение объема производства, рост выручки, прибыли, налоговых выплат, прирост активов и другие", - говорится в материалах.

Аудиторы контрольного органа обратили внимание на то, что более 260 млрд рублей, или 63% средств федерального бюджета на реализацию национального проекта МСП планируется направить в 2019-2024 годах Корпорации МСП, Банку МСП, российским кредитным организациям, которые не отвечают за достижение целевых показателей нацпроекта. Вместе с тем "высшие должностные лица субъектов РФ, ответственные за достижение указанных показателей и развитие МСП в регионах, не влияют на распределение ресурсов и деятельность получателей ресурсов".

По данным ведомства, бюджетные ассигнования на реализацию нацпроекта по состоянию на 1 ноября 2019 года исполнены на 62,6%.

Кредиты бизнесу

Максимальная льготная ставка по кредиту для малого и среднего бизнеса увеличилась до 8,5%, несмотря на поручение президента РФ продолжить кредитование по ставке 6,5% годовых.

"По мнению Счетной палаты Российской Федерации, увеличение максимальной льготной ставки по кредиту для субъекта МСП с 6,5% до 8,5% привело к увеличению расходов субъектов МСП на уплату процентов по льготным кредитам, что не способствует достижению конечной цели предоставления субсидии - повышению доступности кредитных ресурсов для реализации инвестиционных проектов для субъектов МСП", - отмечается в отчете.

Аудитор напомнил, что президент РФ в своем послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года обозначил необходимость продолжения кредитования малого производственного бизнеса под фактическую ставку в 6,5%. "В настоящее время такой инструмент не создан", - указали в палате, отметив, что информационное письмо с этими данными будет направлено в том числе куратору нацпроекта - первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову.

По данным палаты, исполнение расходов на предоставление субсидий банкам по кредитам, выданным субъектам МСП по ставке 8,5% в 2019 году, на 1 июля прошлого года составило 9 млн рублей, или 0,1% от утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели, на 1 ноября - 395,2 млн рублей (9,9%). Кроме того, из запланированного на 2019 год 1 трлн рублей кредитов малого и среднему бизнесу на 1 июля 2019 года ими получено 131,3 млрд рублей, или 13,13%.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ на период до 2024 года. Его структура включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства. На реализацию нацпроекта до 2024 года выделят 481,5 млрд рублей.