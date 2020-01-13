Колыма в 2020 году направит более 143 млн рублей на реализацию нацпроекта "Образование"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Власти Магаданской области планируют в этом году потратить на реализацию национального проекта "Образование" 143,2 млн рублей. Почти все средства будут выделены из федерального бюджета, сообщил в понедельник ТАСС представитель правительства региона.

Национальный проект "Образование" реализуется на территории Магаданской области по семи региональным проектам: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" и "Социальная активность". По информации правительства региона, в прошлом году на него было направлено более 150 млн рублей из федерального и областного бюджетов, точная сумма пока не уточняется.

"В очередном финансовом году на его [национального проекта "Образование"] цели планируется направить 143,2 млн рублей", - сообщил собеседник агентства и уточнил, что 139,2 млн рублей из общей суммы будут направлены из федеральной казны, остальные - из областной. На эти средства планируется увеличить долю детей в регионе, охваченных дополнительным образованием, начать строительство новых школ, технопарков "Кванториум", оснастить современным оборудованием уже имеющиеся учебные заведения.

"С образования все и начинается. От этого зависит, каким путем вчерашний школьник отправится во взрослую жизнь. Нынешние дети - это наши будущие политики, чиновники, учителя, врачи, ученые и так далее. Именно поэтому очень важно уделять больше внимания образовательной среде региона и страны в целом. Радует, что в Магаданской области этому вопросу стараются уделять должное внимание", - прокомментировал ситуацию ТАСС представитель магаданской школы №29.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы. Общий бюджет по стране составит почти 784,5 млрд рублей и призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.