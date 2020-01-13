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Колыма в 2020 году направит более 143 млн рублей на реализацию нацпроекта "Образование"

На эти средства планируется начать строительство новых школ, технопарков "Кванториум", оснастить современным оборудованием уже имеющиеся учебные заведения

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Власти Магаданской области планируют в этом году потратить на реализацию национального проекта "Образование" 143,2 млн рублей. Почти все средства будут выделены из федерального бюджета, сообщил в понедельник ТАСС представитель правительства региона.

Национальный проект "Образование" реализуется на территории Магаданской области по семи региональным проектам: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" и "Социальная активность". По информации правительства региона, в прошлом году на него было направлено более 150 млн рублей из федерального и областного бюджетов, точная сумма пока не уточняется.

"В очередном финансовом году на его [национального проекта "Образование"] цели планируется направить 143,2 млн рублей", - сообщил собеседник агентства и уточнил, что 139,2 млн рублей из общей суммы будут направлены из федеральной казны, остальные - из областной. На эти средства планируется увеличить долю детей в регионе, охваченных дополнительным образованием, начать строительство новых школ, технопарков "Кванториум", оснастить современным оборудованием уже имеющиеся учебные заведения.

"С образования все и начинается. От этого зависит, каким путем вчерашний школьник отправится во взрослую жизнь. Нынешние дети - это наши будущие политики, чиновники, учителя, врачи, ученые и так далее. Именно поэтому очень важно уделять больше внимания образовательной среде региона и страны в целом. Радует, что в Магаданской области этому вопросу стараются уделять должное внимание", - прокомментировал ситуацию ТАСС представитель магаданской школы №29.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы. Общий бюджет по стране составит почти 784,5 млрд рублей и призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияМагаданская областьДальний Восток
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