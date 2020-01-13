Власти Бурятии планируют расселить из аварийного жилья в 2020 году около 400 человек

УЛАН-УДЭ, 13 января. /ТАСС/. Власти Бурятии планируют в 2020 году расселить из аварийного жилья 380 человек - вдовое больше, чем годом ранее. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в республиканском министерстве строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса.

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в декабре сообщил, что абсолютное большинство целей, запланированных по нацпроектам на 2019 год, достигнуты, а по такому важнейшему направлению, как расселение аварийного жилья, показатели не просто выполнены, а превышены почти в три раза. В Бурятии в прошлом году при плановом показателе в 60 человек было переселено 153.

"Утвержденные для Бурятия целевые показатели 2019 года выполнены в полном объеме, переселено 153 человека в Джидинском, Закаменском районах и городе Улан-Удэ. В планах на 2020 год переселить 380 человек из 6940 квадратных метров аварийного и непригодного для проживания жилья", - сообщили в министерстве.

Всего до 2024 года в Бурятии по федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" необходимо расселить более 7 тыс. человек из 96,6 тыс. квадратных метров.

В целом для ликвидации аварийного жилья в регионе предусмотрено финансирование в общем объеме 4,4 млрд рублей, в том числе за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 4,3 млрд рублей, за счет средств республиканского бюджета - 79,4 млн рублей, и средств местных бюджетов 8,8 млн рублей.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Он рассчитан до 2024 года, общий объем финансирования превышает 1 трлн рублей.