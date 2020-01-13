{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая система обращения с ТКО

Прокуратура Приморья открыла горячую линию для жалоб на проблемы с утилизацией мусора

Например, граждане смогут сообщить о том, что мусор из их двора не вывозится

ВЛАДИВОСТОК, 13 января. /ТАСС/. Прокуратура Приморья открыла горячую линию для приема обращений о нарушениях в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Граждане могут сообщить, например, о том, что мусор из их двора не вывозится, или о плохом состоянии точек накопления мусора, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры региона.

Во Владивостоке в начале года сложилась сложная ситуация с вывозом мусора. Как сообщил 4 января ТАСС первый заместитель директора КГУП "Приморский экологический оператор" Сергей Лазарев, это случилось по двум причинам: в новогодние праздники объем мусора оказался в четыре раза больше, чем в обычные дни, кроме того, в конце декабря 2019 года мусоровывозящие компании, которые работали в крупных районах города, без объяснения причин перестали вывозить отходы, и уже к 31 декабря образовались завалы.

"Для оперативного реагирования на нарушения прав граждан в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в органах прокуратуры края организована горячая линия по приему обращений граждан. По телефону горячей линии граждане могут сообщить о фактах невывоза твердых коммунальных отходов, непринятия... мер к содержанию мест накопления отходов, к заключению договоров с региональным оператором по обращению с ТКО...", - сообщила пресс-служба прокуратуры. Также на горячую линию можно сообщить о фактах плохой работы по обращению с ТКО, о необходимости перерасчета оплаты в таких случаях и о других проблемах.

Также обращение можно отправить через портал "Госуслуги" или через интернет-приемную на сайте прокуратуры региона.

Как сообщил ТАСС Сергей Лазарев, мусорный коллапс во Владивостоке пока не ликвидирован, региональный оператор изыскивает дополнительную технику и водителей для вывоза скопившегося мусора. Чтобы стабилизировать ситуацию, оператор уже выделил собственный транспорт и привлек к этой работе компании, которые ранее "остались за бортом" - не выиграли аукционы, не участвовали в аукционах. Кроме того, он готовится выставить подрядчикам штрафы, сумма которых уже достигла 6 млн рублей. 10 января пресс-служба правительства Приморья сообщила, что власти дали компаниям неделю на исправление ситуации, после чего договор с ними может быть расторгнут и вскрыта банковская гарантия в размере 25 млн рублей за каждый район города.

С 1 января 2020 года в Приморье вступил в силу новый закон об административной ответственности за ненадлежащее содержание мусорных контейнерных площадок. Штраф для граждан составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Изменение системы обращения с бытовыми отходами в Приморье проводится в рамках реализации нацпроект "Экология".

Нацпроект "Экология"

Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом "Комплексная система обращения с ТКО" национального проекта "Экология". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияПриморский крайНовая система обращения с ТКО
Реклама на ТАСС
Власти Бурятии планируют расселить из аварийного жилья в 2020 году около 400 человек
Всего до 2024 года в Бурятии необходимо расселить более 7 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС