Прокуратура Приморья открыла горячую линию для жалоб на проблемы с утилизацией мусора

ВЛАДИВОСТОК, 13 января. /ТАСС/. Прокуратура Приморья открыла горячую линию для приема обращений о нарушениях в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Граждане могут сообщить, например, о том, что мусор из их двора не вывозится, или о плохом состоянии точек накопления мусора, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры региона.

Во Владивостоке в начале года сложилась сложная ситуация с вывозом мусора. Как сообщил 4 января ТАСС первый заместитель директора КГУП "Приморский экологический оператор" Сергей Лазарев, это случилось по двум причинам: в новогодние праздники объем мусора оказался в четыре раза больше, чем в обычные дни, кроме того, в конце декабря 2019 года мусоровывозящие компании, которые работали в крупных районах города, без объяснения причин перестали вывозить отходы, и уже к 31 декабря образовались завалы.

"Для оперативного реагирования на нарушения прав граждан в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в органах прокуратуры края организована горячая линия по приему обращений граждан. По телефону горячей линии граждане могут сообщить о фактах невывоза твердых коммунальных отходов, непринятия... мер к содержанию мест накопления отходов, к заключению договоров с региональным оператором по обращению с ТКО...", - сообщила пресс-служба прокуратуры. Также на горячую линию можно сообщить о фактах плохой работы по обращению с ТКО, о необходимости перерасчета оплаты в таких случаях и о других проблемах.

Также обращение можно отправить через портал "Госуслуги" или через интернет-приемную на сайте прокуратуры региона.

Как сообщил ТАСС Сергей Лазарев, мусорный коллапс во Владивостоке пока не ликвидирован, региональный оператор изыскивает дополнительную технику и водителей для вывоза скопившегося мусора. Чтобы стабилизировать ситуацию, оператор уже выделил собственный транспорт и привлек к этой работе компании, которые ранее "остались за бортом" - не выиграли аукционы, не участвовали в аукционах. Кроме того, он готовится выставить подрядчикам штрафы, сумма которых уже достигла 6 млн рублей. 10 января пресс-служба правительства Приморья сообщила, что власти дали компаниям неделю на исправление ситуации, после чего договор с ними может быть расторгнут и вскрыта банковская гарантия в размере 25 млн рублей за каждый район города.

С 1 января 2020 года в Приморье вступил в силу новый закон об административной ответственности за ненадлежащее содержание мусорных контейнерных площадок. Штраф для граждан составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Изменение системы обращения с бытовыми отходами в Приморье проводится в рамках реализации нацпроект "Экология".

Нацпроект "Экология"

Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом "Комплексная система обращения с ТКО" национального проекта "Экология". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).