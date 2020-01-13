В КЧР создали по нацпроекту более 16 тыс. мест дополнительного образования

ЧЕРКЕССК, 13 января. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии создали в регионе в 2019 году более 16 тыс. мест в системе дополнительного образования по национальному проекту "Образование", сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В 2019 году начато строительство 12 объектов дошкольного образования на 960 мест. Завершено строительство корпуса на 60 ясельных мест к детскому саду №26 "Ивушка" в Черкесске. 16694 места дополнительного образования детей создано в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что места в системе дополнительного образования созданы в шести направлениях: естественно-научное, техническое, социально-педагогическое, художественное, туристско-краеведческое и физкультурно-спортивное.

В 2019 году в школы Карачаево-Черкесии пошли 52 тыс. детей, из них более 6 тыс. первоклассников. Всего в республике насчитывается 177 средних учебных заведений и 135 дошкольных образовательных организаций.

Национальный проект "Образование" предполагается реализовать до 2024 года. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд руб. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.