"Подход к снаряду". Какие поручения из прошлогоднего послания Путина парламенту выполнили

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 15 января выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Парламентарии уже рассказали, что ожидают услышать от главы государства оценку экономического климата в стране и уровня благосостояния граждан. Прошлогоднее послание было в значительной степени посвящено национальным проектам, тогда президент предупредил: если кто-то из чиновников считает задачи слишком сложными, "с такими настроениями лучше к снаряду не подходить".

Портал "Будущее России. Национальные проекты" проанализировал, насколько чиновники сумели выполнить поручения послания 2019 года.

Как преодолеть демографическую яму

Кризис рождаемости, последовавший за распадом Советского Союза, до сих пор влияет на Россию. Путин в прошлогоднем послании предложил целый комплекс мер, чтобы выбраться из демографической ямы. Прежде всего поднять планку дохода, при котором может выплачиваться адресное пособие на первого и второго детей, с полутора до двух прожиточных минимумов на члена семьи.

Эта мера поддержки должна была вступить в силу с начала 2020 года. В пресс-службе Минтруда порталу "Будущее России. Национальные проекты" подтвердили, что задача выполнена. Как говорят в министерстве, доля потенциальных получателей пособия среди семей, где рождаются первые дети, увеличится с 45% до 70%.

С 1 января увеличен и срок, в течение которого начисляется пособие на первого или второго ребенка. Если раньше семья получала выплаты полтора года, то теперь - три. "В 2020 году средний размер выплаты составит около 12 тыс. рублей (в 2019 году средний размер выплаты - 11,2 тыс. рублей)", - уточнили в пресс-службе Минтруда.

В послании 2019 года Путин затрагивал и тему бедности, которая "всегда буквально придавливает человека, лишает его жизненных перспектив". Президент призвал тогда развивать опыт ряда регионов, в которых успешно применяется социальный контракт - по сути, адресная помощь в трудоустройстве и повышении квалификации, предоставление финансовых средств на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела. По словам главы государства, за пять лет такой поддержкой смогут воспользоваться более 9 млн человек.

Низкие ставки по ипотеке

Демографические проблемы, уверен президент, связаны в том числе с нерешенными жилищными вопросами семей. Поэтому Путин поручил правительству и ЦБ снижать ставки по ипотеке: сначала до 9%, а затем - до 8% и ниже, как это установлено в майском указе (на основе которого и были сформированы национальные проекты).

Политика Центробанка в 2019 году вполне способствовала осуществлению этой задачи - ключевая ставка, к которой привязаны кредитные ставки банков, понижалась пять раз и составила на начало 2020 года 6,25% (против 7,75% в начале года).

По статистике Банка России, на 1 декабря 2019 года средневзвешенная ставка по ипотеке по сравнению с началом года снизилась на 0,47 процентных пункта - до 9,19% годовых. "В начале 2019 года мы видели рост ипотечных ставок, но совместные усилия правительства Российской Федерации и Банка России позволили развернуть эту ситуацию. Сегодня ставки достигли целевых значений, установленных паспортом национального проекта "Жилье и городская среда". В конце декабря ставки по ипотеке у ведущих кредиторов достигли минимальной за всю историю отметки - 8,7%", - рассказали порталу "Будущее России. Национальные проекты" в аналитическом центре ДОМ.РФ.

Как уточнил генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко, средние ипотечные ставки последовательно снижались начиная с мая 2019 года. "В данном контексте правительство и ЦБ смогли добиться исполнений поручения президента из послания Федеральному собранию по планомерному снижению средней ставки по ипотечным кредитам до уровня 9%", - сказал эксперт.

Президент также поручал установить льготные ставки в 6% на весь срок действия ипотечного кредита (а не от трех до пяти лет) в рамках программы для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года. Соответствующее постановление правительства было опубликовано 5 апреля 2019 года. В прошлом году Путин отмечал, что продукт не пользуется должной популярностью. Сейчас, по данным аналитиков ДОМ.РФ, семейная ипотека стала одним из драйверов рынка.

"Если за период с января 2018 по апрель 2019 года по программе было выдано 9,4 тыс. кредитов на сумму 23,8 млрд рублей, то начиная с мая 2019 (после изменения условий программы) по ноябрь - 33,6 тыс. кредитов на сумму 85,2 млрд рублей. Таким образом, доля семейной ипотеки составляет 17% от общих выдач на первичном рынке в количественном выражении и 16% - в денежном", - уточнили аналитики. В ДОМ.РФ считают, что в 2020 году более трети ипотечных кредитов на покупку жилья в новостройках будут выдавать многодетным семьям по программе льготной ипотеки.

Год назад Путин также поручил поддержать многодетные семьи - гасить напрямую из бюджета до 450 тыс. рублей по ипотеке. Эта программа была запущена 25 сентября 2019 года, ее оператором является ДОМ.РФ. По оценке этого института развития, на 25 декабря поддержку получили 20,8 тыс. семей.

Поликлиники

Президент убежден: россияне оценивают медицинские услуги, во многом ориентируясь на качество так называемого первичного звена здравоохранения - поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, мобильных медицинских комплексов. "До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех, я хочу это подчеркнуть, именно во всех без исключения населенных пунктах России, для всех граждан, где бы они ни жили", - говорил российский лидер в прошлогоднем послании.

По данным Минздрава, к концу 2019 года было открыто более 700 фельдшерско-акушерских пунктов, расширились возможности выездных форм медицинской помощи для небольших населенных пунктов, в том числе благодаря закупке техники для работы санавиации в рамках нацпроекта "Здравоохранение". В ближайшие четыре года министерство проведет модернизацию первичного звена: займется обновлением оборудования в медицинских центрах и поиском кадров, которых не хватает в этой сфере.

Медпомощь должна быть не только доступной, но и комфортной - президент в прошлом году подчеркивал необходимость утверждения высоких стандартов новой модели медицинской организации. Она предполагает меры, которые позволят сократить время ожидания приема врача, избавят поликлиники от очередей, а врачей - от лишней бумажной работы.

Такие критерии были разработаны и утверждены: в зависимости от того, насколько персонал усовершенствовал работу учреждения, ему будет присвоен соответствующий уровень - "Базовый", "Прогрессивный" или "Лидерский". Новая модель внедряется в рамках национального проекта "Здравоохранение". В течение пяти лет доля организаций, участвующих в создании и тиражировании модели, должна возрасти с 3% до 72,3%.

В прошлом году Путин напоминал, что на борьбу с онкологическими заболеваниями в ближайшие шесть лет будет направлено не меньше 1 трлн рублей. Большая часть дополнительных средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами, говорят в Минздраве. При этом с начала прошлого года для пациентов с онкологическими заболеваниями сроки обследования и постановки диагноза сокращены в два раза - с 30 до 14 календарных дней, а с 2020 года они составляют не более 7 рабочих дней.

К апрелю 2020 года Минздрав и Минтруд намерены проработать законопроект, предполагающий возвращение к отраслевой системе оплаты труда медиков. Такая система оплаты труда позволит избежать неравенства при формировании зарплат медицинских работников, которое сейчас наблюдается в некоторых регионах, где руководители медучреждений не выполняют рекомендации Минздрава по соотношению оклада и премиальных.

Хорошие результаты показывают программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", которые привели в сельскую медицину более 34 тыс. специалистов, что увеличило уровень доступности медпомощи на селе на 21%.

Школы

Что касается образования, то, как и предлагал президент, с 2020 года была запущена программа "Земский учитель". Благодаря ей учителя, которые переедут работать в села, смогут получить единовременную выплату в размере 1 млн рублей, а те, кто отправится преподавать в сельских школах Дальневосточного федерального округа, - 2 млн. Минпросвещения 10 января открыло набор заявок на участие в программе и запустило информационный портал "Земский учитель": с его помощью педагоги смогут найти вакансии в селах и малых городах и подать свои заявки.

В ноябре прошлого года министр просвещения России Ольга Васильева сообщала, что в рамках нацпроекта "Образование" в 2019 году в стране на базе сельских школ было создано более 2 тыс. образовательных центров "Точка роста". Для этого в учреждениях был проведен ремонт и закуплено современное оборудование, которое, по словам министра, позволит улучшить качество подготовки учеников в селах по многим предметам. Всего же до 2024 года таких центров в стране появится свыше 16 тыс.

Вместе с тем пока не решен вопрос обеспечения всех школ в стране высокоскоростным доступом в интернет. Этот вопрос, подчеркивал в послании Путин, необходимо решить до конца 2021 года. Профильный нацпроект предполагает, что в 2019 году интернет должен быть проведен в 65% школ России. Однако, по данным Счетной палаты, в федеральном проекте "Цифровая образовательная среда" (который входит в нацпроект "Образование") меры по созданию и обновлению в школах инфраструктуры, которая нужна для подключения к интернету и внедрению современных технологий обучения, не предусмотрены.

Обращение с отходами

В послании 2019 года Путин поручил навести порядок в "самой болезненной теме" - отрасли обращения с отходами. За год было сделано многое: в большинстве российских регионов выбрали региональных операторов по обращению с отходами, целую отрасль переработки мусора вывели из "серой зоны", в регионах научились готовить документацию и, наконец, получат средства на рекультивацию объектов накопленного ущерба. В самом конце года правительство утвердило правила выделения субсидий из федерального бюджета на поддержку "мусорной" реформы в субъектах РФ.

Однако полностью избавиться от "мутных структур", которые, по словам президента, "не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли", пока не удалось. Как отмечает председатель правления общественной организации "Зеленый патруль", член Общественного совета Росприроднадзора Андрей Нагибин, в ряде регионов операторами выбрали компании без опыта и необходимых средств.

Выступая перед Федеральным собранием, Путин также подчеркивал необходимость перехода отечественной промышленности на наилучшие доступные технологии и строгие природоохранные стандарты - в первую очередь в 12 городах, которые являются индустриальными центрами страны. В 2019 году были выданы первые комплексные экологические разрешения - документы на отдельные проекты с обязательным учетом соответствия производства принципам наилучших доступных технологий.

Как отмечает Минприроды, определены 300 предприятий - крупнейших "загрязнителей", чьи выбросы и сбросы составляют не менее 60% от общих по стране. Именно эти заводы в первую очередь перейдут на систему комплексных разрешений - они должны обратиться с заявкой на получение такого документа и приступить к модернизации до конца 2022 года. Остальные предприятия должны получить экологические разрешения до 2025 года.

В целом же Россия сохраняет репутацию страны с благоприятной экологической ситуацией, и этот статус открывает возможности для продвижения новых товаров. Об этом говорил и Путин в своем прошлогоднем послании, поручив создать защищенный бренд отечественной чистой, "зеленой" продукции, который будет пользоваться популярностью как внутри России, так и за рубежом.

Минсельхоз работает над созданием такого бренда, параллельно в Росстандарте уже утверждены несколько национальных стандартов на "зеленую" продукцию. С начала 2020 года вступил в силу закон об органической продукции, который регламентирует ее производство, хранение, транспортировку, маркировку и реализацию, а также закрепляет норму о государственной поддержке этой отрасли.