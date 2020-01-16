Приамурье закупит технику для защиты от лесных пожаров на 94 млн рублей

ТАСС, 16 января. Власти Амурской области, которая ежегодно страдает от многочисленных лесных пожаров, в наступившем году закупят новую технику для восстановления лесов и защиты их от огня на более чем 94 млн рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности.

"В 2020 году финансирование Амурской области по данному проекту [национальному проекту "Экология"] продолжится и составит 180,2 млн рублей. Большая часть этих средств, 94,2 млн рублей, будет использована на покупку лесопожарной и лесохозяйственной техники", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в этом году в Амурскую область поступят 12 единиц лесопожарной техники - это автомобили УАЗ, бульдозеры, тягачи, тралы и прицепы, а также 19 единиц техники и оборудования для восстановления лесов. Кроме того, 85,1 млн рублей потратят на увеличения площади, на которой проведут восстановление леса. Оставшиеся 858 тыс. рублей направят на формирование запаса семян.

В прошлом году Амурская область впервые участвовала в федеральном проекте "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" и на выделенные по нему средства приобрела новое оборудование. "Полученная в прошлом году техника была активно задействована в работе лесхозов и лесничеств области, особенно в пожароопасный период и во время активной фазы лесовосстановительной деятельности. Например, применение вездеходов для тушения пожаров в труднодоступных местах позволило не допустить переход огня на населенные пункты и в несколько раз уменьшить площадь, пройденную огнем", - приводит пресс-служба слова министра лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексея Венглинского.

Амурская область входит в число регионов России, которые каждый год страдают от лесных пожаров - 27 млн га ее площади занимают леса со средним и высоким классами пожарной опасности. В 2019 году в Приамурье произошло более 450 природных пожаров, их общая площадь превысила 270 тыс. га.

Нацпроект "Экология" включает 11 подразделов, в том числе "Сохранение лесов". Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.