"РосдорНИИ" стал оператором реестра новых и наилучших технологий для ремонта дорог

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. ФАУ "РосдорНИИ" стало оператором реестра новых и наилучших технологий и материалов в дорожном строительстве, который будет создан для реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

При этом макет - прототип дорожного реестра уже создан. Также завершены работы по формированию реестра как информационной системы, уточнили в Минтрансе РФ.

"ФАУ "РосдорНИИ" как оператором реестра осуществляется постоянное наполнение и актуализация данных федерального информационного ресурса, - сообщили в Минтрансе РФ. - "РосдорНИИ" создан и введен в действие Федеральный информационный ресурс о новых и наилучших технологиях, материалах и технологических решениях повторного применения".

Одна из задач нацпроекта - отбор и внедрение наиболее эффективных и современных технологий дорожного строительства и ремонта. К 2024 году доля госконтрактов с их использованием должна достичь не менее 80%. С помощью внедрения прототипа дорожного реестра регионы в 2019 году довели этот показатель до 44,9% при плановом целевом показателе 10%, отметили в Минтрансе.

"В настоящее время проводятся мероприятия по верификации данных, внесенных в реестр в рамках первичного наполнения. На сегодняшний день реестр включает информацию о технологиях, материалах и конструкциях по более чем 300 наименованиям", - сообщили ТАСС в пресс-службе ФАУ "РосдорНИИ".

Предполагается, что основными пользователями реестра станут российские регионы при планировании и применении новых технологий в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". "После верификации данных доступ к реестру будет открыт всем желающим, поскольку система является общедоступным информационным ресурсом", - пояснили в ФАУ "РосдорНИИ".

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в 2016 году. Всего в него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.