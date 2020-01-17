Ремонт моста по нацпроекту в Биробиджане перенесли на год из-за неточностей в проекте

ТАСС, 17 января. Работы по реконструкции в Биробиджане (Еврейская АО) старого автомобильного моста, который связывает две разделенные рекой Большая Бира части города, предполагается начать почти на год позже запланированного - во второй половине 2020 года. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте городской администрации по итогам совещания мэра с разработчиками проектной документации.

Мосту требуется капитальный ремонт, он будет вестись в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Работы планировалось начать осенью 2019 года, а закончить - в ноябре 2020 года. Как поясняется в сообщении, мэрия города три раза объявляла аукцион, но подрядная организация так и не была выявлена. Позже выяснилось, что в проектной документации были найдены неточности; было принято решение доработать проект и начать работы в 2020 году.

"На сегодня мы отработали договор с проектной организацией на модернизацию проекта и на его доработку. Сроки обозначены, до конца марта 2020 года мы должны доработать необходимые документы. В апреле-мае должны пройти государственную экспертизу и дальше работать над запуском этого проекта (запланировано на второе полугодие 2020 года). Эта ситуация находится на контроле у врио губернатора ЕАО Ростилава Гольдштейна", - приводятся в сообщении слова мэра Биробиджана Александра Головатого.

На период ремонта соорудят временный мост. "Что касается временного сооружения, то оно, конечно же, будет, потому что у нас и городские маршруты передвигаются по мосту, и мы никак не можем закрыть движение", - говорится в сообщении.

Общая протяженность старого автомобильного моста - 435 м, помимо реконструкции самого моста планируется ремонт части дороги к нему. На эти работы из федерального бюджета выделено 350 млн рублей. Местных компаний, способных провести ремонт, в области нет. Власти рассчитывали на предприятия из других дальневосточных регионов.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом из федерального бюджета направят 440,9 млрд рублей.