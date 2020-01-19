Сбербанк запустит в Бурятии проект по цифровизации в сфере здравоохранения

УЛАН-УДЭ, 20 января. /ТАСС/. Сбербанк России запустит в Республике Бурятия в 2020 году проект по развитию цифровизации здравоохранения. Об этом сообщил журналистам глава Бурятии Алексей Цыденов.

"В 2020 году мы [в Бурятии] запустим пилот по внедрению цифровой услуги в сфере здравоохранения - это система распознавания голоса: когда человек обратится в регистратуру или по телефону записывается, например, или врач ведет прием, голосовые данные программа преобразует в текст, и информация будет внесена в базу данных. Получается экономия времени - порядка 40%", - сообщил Цыденов после встречи в Улан-Удэ с первым заместителем председателя правления Сбербанка Александром Ведяхиным.

Сам Ведяхин отметил, что Сбербанк намерен помогать республике в реализации социально значимых проектов и предоставлять цифровые сервисы, которые можно применять, в том числе в удаленных районах. Речь о цифровом сервисе DocDoc, который позволяет населению получить быстрый доступ к высококвалифицированной медицинской помощи, дает возможность получать онлайн-консультации врачей узких специальностей. "Другим инструментом в области здравоохранения, как сказал глава республики, является технология Voice2Med, направленная на улучшение качества и скорости предоставляемых услуг посредством распознания голоса врача и перевода его в текст, что позволяет врачам сфокусировать свое внимание на пациенте и уделить ему значительно больше времени", - сказал Ведяхин.

Цыденов добавил, что есть договоренность со Сбербанком начать в 2020 году внедрение в регионе проекта по использованию интеллектуальных систем видеонаблюдения в сфере безопасности, в сфере контроля за лесозаготовителями и перевозками леса "в рамках борьбы с контрабандой и "неучтенкой"". Республика тесно взаимодействует со Сбербанком в области строительства социальных объектов: школ, детских садов. "В 2019 году банк нам очень помог: мы шли на процедуру выкупа, наши строительные организации заходили на стройку, не имея государственных контрактов, и банк пошел навстречу, финансировал наших подрядчиков, строительные организации без госконтрактов. Это было достаточно смелым шагом со стороны банка, и это позволило нам ввести объекты в срок и с должным качеством", - подчеркнул глава Бурятии.

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" - это один из 12 проектов, разработанных во исполнение майских указов президента 2018 года. Нацпроект включает шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей. Срок реализации - 2024 год.