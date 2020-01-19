{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сбербанк запустит в Бурятии проект по цифровизации в сфере здравоохранения

В частности, речь идет о технологии Voice2Med, позволяющей преобразовывать голос врача в текст, который затем переносится в базу данных

УЛАН-УДЭ, 20 января. /ТАСС/. Сбербанк России запустит в Республике Бурятия в 2020 году проект по развитию цифровизации здравоохранения. Об этом сообщил журналистам глава Бурятии Алексей Цыденов.

"В 2020 году мы [в Бурятии] запустим пилот по внедрению цифровой услуги в сфере здравоохранения - это система распознавания голоса: когда человек обратится в регистратуру или по телефону записывается, например, или врач ведет прием, голосовые данные программа преобразует в текст, и информация будет внесена в базу данных. Получается экономия времени - порядка 40%", - сообщил Цыденов после встречи в Улан-Удэ с первым заместителем председателя правления Сбербанка Александром Ведяхиным.

Сам Ведяхин отметил, что Сбербанк намерен помогать республике в реализации социально значимых проектов и предоставлять цифровые сервисы, которые можно применять, в том числе в удаленных районах. Речь о цифровом сервисе DocDoc, который позволяет населению получить быстрый доступ к высококвалифицированной медицинской помощи, дает возможность получать онлайн-консультации врачей узких специальностей. "Другим инструментом в области здравоохранения, как сказал глава республики, является технология Voice2Med, направленная на улучшение качества и скорости предоставляемых услуг посредством распознания голоса врача и перевода его в текст, что позволяет врачам сфокусировать свое внимание на пациенте и уделить ему значительно больше времени", - сказал Ведяхин.

Цыденов добавил, что есть договоренность со Сбербанком начать в 2020 году внедрение в регионе проекта по использованию интеллектуальных систем видеонаблюдения в сфере безопасности, в сфере контроля за лесозаготовителями и перевозками леса "в рамках борьбы с контрабандой и "неучтенкой"". Республика тесно взаимодействует со Сбербанком в области строительства социальных объектов: школ, детских садов. "В 2019 году банк нам очень помог: мы шли на процедуру выкупа, наши строительные организации заходили на стройку, не имея государственных контрактов, и банк пошел навстречу, финансировал наших подрядчиков, строительные организации без госконтрактов. Это было достаточно смелым шагом со стороны банка, и это позволило нам ввести объекты в срок и с должным качеством", - подчеркнул глава Бурятии.

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" - это один из 12 проектов, разработанных во исполнение майских указов президента 2018 года. Нацпроект включает шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей. Срок реализации - 2024 год.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияЦыденов, Алексей СамбуевичБурятияДальний Восток
Реклама на ТАСС
Первый центр цифрового образования детей "IT-куб" откроется в Севастополе в 2021 году
"IT-куб" будет расположен в едином комплексе с корпусами начальной школы СОШ № 40
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС