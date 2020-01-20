"Медиалогия" назвала нацпроекты, о которых чаще всего рассказывали СМИ в декабре

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Нацпроекты "Демография" и "Образование" стали самыми упоминаемыми в СМИ в декабре 2019 года. Количество сообщений по образовательному нацпроекту составило 22,8 тыс., а по нацпроекту "Демография" - 26 тыс., говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном специально для портала " Будущее России. Национальные проекты ", оператором которого выступает информационное агентство ТАСС.

Количество сообщений о нацпроектах "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Здравоохранение", "Экология", "Жилье и городская среда", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Цифровая экономика" составило от 10 тыс. до почти 22 тыс. Из них наибольшее количество сообщений в СМИ посвящено "дорожному" нацпроекту и нацпроекту "Здравоохранение" - 21,9 тыс. и 21,1 тыс. сообщений соответственно.

Нацпроект по производительности труда набрал 6,5 тыс. сообщений, по экспорту - 5,1 тыс. Количество сообщений по нацпроекту "Наука" составило 4,7 тыс. за декабрь, а по Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры - 2,2 тыс.

При этом нацпроект "Демография" стал самыми упоминаемыми во всех СМИ. В печатных СМИ он занял долю в 16,3%, на телевидении и в электронных СМИ - в 14%. Нацпроект "Образование" получил в декабре 11,8% от общего числа сообщений о нацпроектах в телевизионных СМИ, 13,5% - в печатных и 12,4% - в электронных СМИ. Доля "дорожного" нацпроекта на ТВ составила 13,2%, в печати - 13,5%, в интернете - 11,9%.