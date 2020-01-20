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"Медиалогия" назвала нацпроекты, о которых чаще всего рассказывали СМИ в декабре

Самыми упоминаемыми стали нацпроекты "Демография" и "Образование"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Нацпроекты "Демография" и "Образование" стали самыми упоминаемыми в СМИ в декабре 2019 года. Количество сообщений по образовательному нацпроекту составило 22,8 тыс., а по нацпроекту "Демография" - 26 тыс., говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном специально для портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает информационное агентство ТАСС.

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Количество сообщений о нацпроектах "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Здравоохранение", "Экология", "Жилье и городская среда", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Цифровая экономика" составило от 10 тыс. до почти 22 тыс. Из них наибольшее количество сообщений в СМИ посвящено "дорожному" нацпроекту и нацпроекту "Здравоохранение" - 21,9 тыс. и 21,1 тыс. сообщений соответственно.

Нацпроект по производительности труда набрал 6,5 тыс. сообщений, по экспорту - 5,1 тыс. Количество сообщений по нацпроекту "Наука" составило 4,7 тыс. за декабрь, а по Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры - 2,2 тыс.

При этом нацпроект "Демография" стал самыми упоминаемыми во всех СМИ. В печатных СМИ он занял долю в 16,3%, на телевидении и в электронных СМИ - в 14%. Нацпроект "Образование" получил в декабре 11,8% от общего числа сообщений о нацпроектах в телевизионных СМИ, 13,5% - в печатных и 12,4% - в электронных СМИ. Доля "дорожного" нацпроекта на ТВ составила 13,2%, в печати - 13,5%, в интернете - 11,9%.

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По данным "Медиалогии", нацпроект "Наука" и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры оказались аутсайдерами по упоминаниям в СМИ во всех категориях: на телевидении сообщения об этих нацпроектах составили 2,4% и 0,6% соответственно, в печатных СМИ - 1,4% и 1,1%, в интернете - 2,7 и 1,2% соответственно.

В ноябре 2019 года лидером по упоминаниям и количеству тематических сообщений также был нацпроект "Демография", второе место занимал нацпроект "Безопасные и качественные дороги".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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