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В Татарстане на ремонт дорог по нацпроекту в 2020 году направят 4,5 млрд рублей

В общей сложности планируется отремонтировать 44 объекта дорожной сети

КАЗАНЬ, 20 января. /ТАСС/. Объем средств, направленных на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году превысит 4,5 млрд рублей. В общей сложности планируется отремонтировать 44 объекта дорожной сети, сообщила журналистам пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

"В 2020 году в городских агломерациях Татарстана по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируется отремонтировать 44 объекта дорожной сети. Общая сумма финансирования нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год в Татарстане составляет 4,555 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 2,112 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в республике нацпроект реализуется в Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях. В Казанской планируется отремонтировать 27 объектов, в Набережночелнинской - 15 объектов, а в Нижнекамской - 2 объекта. По каждому из них власти заключили госконтракты на выполнение работ.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом из федерального бюджета направят 440,9 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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