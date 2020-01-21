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Власти Камчатки починят более 30 мостов по нацпроекту в 2021 году

В этом году Министерство транспорта и дорожного строительства региона проведет диагностику по каждому объекту и составит перечень необходимых работ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 января. /ТАСС/. Камчатка с будущего года присоединится к региональному проекту "Мосты и путепроводы" в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщается на официальном сайте правительства региона. В течение этого года специалистам предстоит изучить состояние всех переправ, более 30 из которых уже сейчас требуют ремонта.

"C 2021 года Камчатка присоединится к реализации первого проекта по ремонту мостовых сооружений свыше 100 метров, а с 2022 по 2024 годы полуострову выделят средства на восстановление мостов протяженностью до 100 метров", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного строительства региона Владимира Каюмова.

Правительство РФ в декабре утвердило программу ремонта и строительства мостов, а также путепроводов России через нацпроект "Безопасные качественные автомобильные дороги". Она сформирована на период до 2035 года.

Всего, по информации Каюмова, на территории полуострова находятся 166 мостовых сооружений, и более 30 из них сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии. Планируется, что в течение этого года Министерство транспорта и дорожного строительства региона проведет диагностику по каждому объекту и составит перечень необходимых работ на основании экспертных заключений. Затем будет подготовлена проектная документацию и паспортизация всех объектов.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы, направленный, главным образом на увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям. В рамках нацпроекта в 2019 году на Камчатке работы уже проведены на девяти объектах, шесть из которых вошли в городскую агломерацию, три - дороги регионального значения. Суммарно отремонтировано более 41 километра. На эти цели направлено 565,5 миллионов рублей, из которых 466,8 миллионов - средства федерального бюджета, 61,6 млн выделен из казны Камчатского края и 37 - из муниципальных бюджетов.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияКамчатский крайДальний Восток
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