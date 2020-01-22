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В Карелии за счет гранта "Агростартап" планируют поддержать молочное животноводство

В 2020 году региону выделили около 20 млн рублей на гранты для фермеров

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 января. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства Карелии в 2020 году будет начислять дополнительные очки претендентам на грант в конкурсе "Агростартап" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", развивающим молочное животноводство. Об этом в среду журналистам сообщил руководитель регионального ведомства Владимир Лабинов.

"Мы намерены, и я это уже объявил сотрудникам, в приоритете - сохранить молочное животноводство и выдавать гранты только тем кандидатам, тем заявителям, которые уже имеют какую-то материальную базу в виде старых ферм, находящихся в собственности. В нормативных документах мы закрепим эти требования к грантополучателям при оценке бизнес-плана в виде использования повышающего коэффициента для того, чтобы создать преференцию", - сказал Лабинов.

В 2020 году Карелия получила из федерального бюджета на гранты для фермеров меньше средств, чем в прошлом году. Если в 2019 году региону выделили 124 млн рублей, то в новом году республика будет распределять около 20 млн рублей. При этом максимальный размер гранта планируется увеличить с 4 млн до 5 млн рублей.

"В 2020 году у нас небольшой объем средств, 22-23 млн рублей. Сумма небольшая, поэтому будет очень серьезный конкурс. Фермеры, которые владеют имущественным активом, они будут в приоритете. А так как таких объектов не очень много, я думаю, что этих претендентов мы удовлетворим в первую очередь", - отметил Лабинов, пояснив, что речь идет, например, о собственниках, выкупивших фермы бывшего Кутийжского завода в Олонецкой районе.

В 2019 году республиканское ведомство полностью освоило средства "Агростартапа", фермерам в Карелии выдели 59 грантов, при этом доля фермерских хозяйств в структуре сельского хозяйства Карелии остается небольшой. "Более высокая [доля в Карелии] по овощеводству, она ничтожная в молочном животноводстве", - отметил руководитель регионального ведомства. В случае, если регион справится с показателями национального проекта, в 2021 году Карелия сможет претендовать на финансирование в объеме более 120 млн рублей.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ на период до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов, в том числе создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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