Псковские школьники создали игры для подростков, попавших в трудные жизненные ситуации

ПСКОВ, 22 января. /ТАСС/. Школьники из Псковской области и Республики Беларусь разработали несколько приложений для смартфонов, которые в игровой форме помогают подросткам бороться со своими страхами и преодолевать трудные жизненные ситуации. Программы разработаны ребятами в ходе тематической смены федерального проекта "Кампус", которая завершилась в среду в опорном вузе региона - Псковском государственном университете (ПсковГУ), сообщил ТАСС Валентин Мельников, завкафедрой прикладной математики и моделирования вуза, председатель жюри.

Тематическая смена по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий стартовала в ПсковГУ 13 января. Проект реализован на средства гранта, который вуз получил по федеральной программе "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика". Участие в смене приняли 162 школьника из Псковской области, а также из города Витебск Республики Беларусь. Все ребята являются победителями различных олимпиад по точным наукам, а также начинающими изобретателями.

"В числе победителей игра "Обычный человек", затронула важную проблему - суицида среди молодежи, которая не справляется со своими проблемами в семье, окружении. Игра призвана, чтобы подросткам эти проблемы решать в игровой форме, побеждая свои страхи. Продумана механика игры, сюжеты. В номинации "Самый креативный проект" [лучшей признана] игра "Сквозь ад". Ее сюжет в том, что человек совершая нехорошие дела, попадает в ад, но за счет хороших поступков, заложенных в игре, может из ада выбраться. Замысел в том, что любой молодой человек может попадать в трудные ситуации, но он должен всегда находить выход. Игра развивает эту составляющую", - рассказал Мельников.

Искусственный интеллект для детских садов

Среди программ, созданных школьниками, есть и разработки, в которых использован искусственный интеллект. В номинации "Самый цифровой" лучшим проектом признано приложение "Граница". По словам разработчиков программы, система может обеспечить безопасность на территории вузов, школ и детских садов, так как умеет определять "своих и чужих". "Использована технология нейросетей. Если извне кто-то подходит, система посредством видеокамер распознает и реагирует. Здесь применены самые передовые сквозные технологии, создана система распознавания образов, ее нужно было сначала обучить. Это все создано с применением искусственного интеллекта", - пояснил Мельников.

Еще один проект, который создали ребята, относится к сфере туризма. Дети создали прототип игры под названием "Псков-тур": приложение с помощью 3D-технологий может проложить наглядный маршрут для туристов по достопримечательностям города. "Сначала на карте прокладывается маршрут, потом идет его реальная 3D-демонстрация с высоты птичьего полета, и камера как бы медленно опускается на каждый памятник выбранного маршрута. Программа показывает, как туда зайти и предоставляет информацию об объекте", - рассказал завкафедрой прикладной математики и моделирования ПсковГУ.

Развитие спорта и забота об экологии

Несколько программ тематической смены школьники посвятили защите экологии и популяризации спорта среди жителей городов. В номинации "Самый социальный проект" жюри признало лучшими сразу два проекта. В числе фаворитов - игра "Уточка". "Главный герой - обычная уточка в городе, которая испытывает массу экологических проблем. Ребята показали сюжеты наших улиц, где есть свалки мусора, загрязненная река. Уточка, попадает в эту среду, она должна пройти препятствия и выбраться из города. Дети сказали, что люди должны задуматься, почему уточка, олицетворяющая в целом живой мир, убегает из города", - пояснил ТАСС Мельников.

Второй проект-победитель - интерактивная карта "Огни города". Ребята провели опрос среди жителей Пскова, изучили состояние спортивной инфраструктуры и создали приложение, которое показывает - в каких районах муниципалитета население больше всего нуждается в спортивных площадках.

Абсолютным победителем тематической смены эксперты признали проект "Австралия в огне". Школьник разработали эту игру для смартфонов, чтобы привлечь внимание общества к последствиям крупных пожаров, происходящих на разных континентах. "Дети выбрали Австралию. Это законченный программный продукт, эту игру можно загружать на GooglePlay. Сюжет о том, что российский миссионер в Австралии спасает коал и прочих животных, окруженных огнем. Его задача - всех спасти, проходить определенные уровни, выполнять по ходу игры задания на логику, внимание", - уточнил Мельников.

Мастер-классы от известных ученых

Кроме создания мобильных приложений, школьники на протяжении всей смены встречались с ведущими учеными из столичных вузов страны. Среди них - математик и популяризатор науки, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики Московского физико-технического института (МФТИ) Андрей Райгородский. Он провел занятие по комбинаторике: это раздел математики, изучающий вопросы составления комбинаций из заданного количества элементов. Наука зародилась в XVI веке, и в те времена, в основном, применялась в азартных играх. Сейчас она используется в генетике, информатике, а также решает инфраструктурные задачи. Например, с помощью комбинаторики ученые составляют расписания движения транспорта, планы производства и реализации продукции на предприятиях.

В беседе с журналистами Райгородский отметил, что Псковская область стала первым регионом, где прошла тематическая смена по дискретной математике. По словам ученого, этот опыт будет распространен на остальные регионы РФ. "Мне хочется, чтобы не только этот регион, но и другие регионы подключились к этой истории. Но начали мы с вас, потому что отсюда пришла инициатива. И я надеюсь, что мы сумеем ее максимально раскрутить. Идея в том, что здесь надо поднимать и школьное образование в области математики и развивать олимпиадное движение совместными усилиями Физтеха и университета", - сказал Райгородский.

Он также добавил, что на базе ПсковГУ планируется создать школу по дискретной математике. "Есть некая [стартовая точка], с которой можно пойти дальше: делать здесь постоянно действующую школу. Дискретная математика лежит в основе современных IT-технологий и выводит на образование, в том числе такое, какое мы даем на Физтехе, и такое, какое здесь будет развиваться нашими совместными усилиями", - сказал ученый.

О тематической смене

В ходе смены "Кампус" в ПсковГУ ученые рассказывали школьникам о комбинаторных задачах, сложных сетях и искусственном интеллекте. Участники познакомились с высокоуровневым языком программирования Python, цифровыми и сквозными технологиями. Основные направления, в которых ребята вели разработки на протяжении десяти дней: цифровые технологии, энергетика, виртуальная и дополненная реальность, биотехнологии, автотранспортные системы, геонавигационные системы, промышленный дизайн и аэрокосмические технологии.

Нацпроект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на его исполнение планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.