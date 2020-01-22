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В школах Ставрополья в 2020 году начнут углубленное изучение ПДД

Правила дорожного движения дети будут изучать с третьего класса

СТАВРОПОЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Ученики всех школ Ставропольского края начнут углубленное изучение правил дорожного движения с 1 сентября 2020 года. Об этом в среду сообщила журналистам заместитель министра образования края Диана Рудьева.

"Самое сложное - переломить мировоззрение наших граждан. Главную задачу мы видим в образовании молодого поколения, которые станут участниками дорожного движения в последующие годы. Мы развиваем сеть классов с углубленным изучением правил дорожного движения начиная с третьего класса. На сегодняшний день у нас уже 116 таких классов, мы планируем, что со следующего учебного года в каждой школе будут открыты такие классы", - сказала она.

Профилактическая работа и знакомство детей и подростков с правилами поведения на дорогах проводятся в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В частности, в 2020 году в регионе планируется открыть в рамках нацпроекта два центра для детей по безопасности дорожного движения.

"1 июня откроются два таких центра - в городах Ставрополе и Пятигорске. В 2020 году открываем также детско-юношескую автошколу в селе Московском Изобильненского городского округа, где будет проходить обучение юношей правилам дорожного движения, вождения, будем развивать сеть детско-юношеских автошкол на территории края", - отметила Рудьева.

Руководитель краевого управления ГИБДД Алексей Сафонов сообщил журналистам, что в 2019 году в регионе на 10% снизилось число ДТП с участием детей. "В 90% случаев дети не виноваты, они находились рядом с близкими, родственниками - либо в качестве пассажиров, либо в качестве пешеходов, нарушая правила дорожного движения по вине родителей. Пять лет назад процент участия детей в ДТП по их вине был 50%, то есть система мер работает", - пояснил Сафонов.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватывает 104 города в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации к 2024 году доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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