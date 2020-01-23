В ДВФУ разработали систему проверки надежности паролей электронной почты

ВЛАДИВОСТОК, 23 января. /ТАСС/. Магистранты Школы цифровой экономики Дальневосточного Федерального университета (ДВФУ) разработали систему "Крипто кракен", которая позволяет проверить, был ли украден пароль электронной почты. Об этом в етверг сообщил ТАСС директор Школы цифровой экономики Илья Мирин.

"Подобные системы существуют в компаниях, которые работают на рынке кибербезопасности и продают комплексные услуги, но это закрытые и недешевые поисковики. "Крипто кракен" будет первым открытым для общего доступа поисковиком. Существует так называемый darknet, "серая" зона интернета, и поисковик мониторит его сегмент, где размещаются украденные базы паролей от почты, вытаскивает эти утечки и стандартизирует в единой базе. Пользователь указывает адрес почты и система показывает ему пароль, если он был украден, принцип работы основан на технологиях больших данных",- рассказал Илья Мирин, уточнив, что в публичном доступе систему планируется разместить в феврале.

По его словам, чаще всего пароли от электронной почты оказываются скомпрометированы при регистрации на ненадежных сайтах, которые не обеспечивают должной безопасности, или, например, в приложениях в социальных сетях. Таким образом злоумышленники могут получить доступ к персональным данным и использовать их в корыстных целях.

Систему создали пятеро магистрантов Школы цифровой экономики. В дальнейшем планируется развивать это направление и создавать новые продукты. В первую очередь планируется расширить возможности системы и организовать поиск других данных, которые могли быть похищены оказались в публичном доступе, в том числе биометрические.

О школе цифровой экономики

"В Школе цифровой экономики все образование построено вокруг реальной проектной деятельности. Студенты и магистранты в составе команд работают над конкретными задачами совместно с индустриальными партнерами. В таком формате за 2019 год было реализовали полтора десятка проектов в области цифровизации бизнес-процессов, кибербезопастности, прикладного искусственного интеллекта и других. Благодаря этому обучение происходит быстрее и полнее",- рассказал Мирин.

Первая в России Школа цифровой экономики открыта в Дальневосточном федеральном университете в 2018 году в рамках программы "Цифровая экономика Российской Федерации", ее презентация состоялась на IV Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года. Школа готовит только магистров по IT-направлениям с акцентом на прикладные исследования. Партнерами школы выступают крупнейшие национальные компании, это позволяет студентам участвовать в разработке и реализации прорывных технологических проектов. Программы Школы разрабатываются и верифицируются в тесном сотрудничестве с ПАО Сбербанк.

Цифровые технологии и информационная безопасность - два из шести направлений нацпроекта "Цифровая экономика". Также он включает проекты "Информационная инфраструктура", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды" и "Кадры для цифровой экономики". Всего на его исполнение планируется направить 1 трлн 634,9 млрд рублей.