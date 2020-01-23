{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДВФУ разработали систему проверки надежности паролей электронной почты

Систему создали пятеро магистрантов Школы цифровой экономики
Здание главного учебного корпуса Дальневосточного федерального университета Юрий Смитюк/TACC, архив
Описание
Здание главного учебного корпуса Дальневосточного федерального университета
© Юрий Смитюк/TACC, архив

ВЛАДИВОСТОК, 23 января. /ТАСС/. Магистранты Школы цифровой экономики Дальневосточного Федерального университета (ДВФУ) разработали систему "Крипто кракен", которая позволяет проверить, был ли украден пароль электронной почты. Об этом в етверг сообщил ТАСС директор Школы цифровой экономики Илья Мирин.

"Подобные системы существуют в компаниях, которые работают на рынке кибербезопасности и продают комплексные услуги, но это закрытые и недешевые поисковики. "Крипто кракен" будет первым открытым для общего доступа поисковиком. Существует так называемый darknet, "серая" зона интернета, и поисковик мониторит его сегмент, где размещаются украденные базы паролей от почты, вытаскивает эти утечки и стандартизирует в единой базе. Пользователь указывает адрес почты и система показывает ему пароль, если он был украден, принцип работы основан на технологиях больших данных",- рассказал Илья Мирин, уточнив, что в публичном доступе систему планируется разместить в феврале.

По его словам, чаще всего пароли от электронной почты оказываются скомпрометированы при регистрации на ненадежных сайтах, которые не обеспечивают должной безопасности, или, например, в приложениях в социальных сетях. Таким образом злоумышленники могут получить доступ к персональным данным и использовать их в корыстных целях.

Систему создали пятеро магистрантов Школы цифровой экономики. В дальнейшем планируется развивать это направление и создавать новые продукты. В первую очередь планируется расширить возможности системы и организовать поиск других данных, которые могли быть похищены оказались в публичном доступе, в том числе биометрические.

О школе цифровой экономики

"В Школе цифровой экономики все образование построено вокруг реальной проектной деятельности. Студенты и магистранты в составе команд работают над конкретными задачами совместно с индустриальными партнерами. В таком формате за 2019 год было реализовали полтора десятка проектов в области цифровизации бизнес-процессов, кибербезопастности, прикладного искусственного интеллекта и других. Благодаря этому обучение происходит быстрее и полнее",- рассказал Мирин.

Первая в России Школа цифровой экономики открыта в Дальневосточном федеральном университете в 2018 году в рамках программы "Цифровая экономика Российской Федерации", ее презентация состоялась на IV Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года. Школа готовит только магистров по IT-направлениям с акцентом на прикладные исследования. Партнерами школы выступают крупнейшие национальные компании, это позволяет студентам участвовать в разработке и реализации прорывных технологических проектов. Программы Школы разрабатываются и верифицируются в тесном сотрудничестве с ПАО Сбербанк.

Цифровые технологии и информационная безопасность - два из шести направлений нацпроекта "Цифровая экономика". Также он включает проекты "Информационная инфраструктура", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды" и "Кадры для цифровой экономики". Всего на его исполнение планируется направить 1 трлн 634,9 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Псковские школьники создали игры для подростков, попавших в трудные жизненные ситуации
Они разработали приложения для смартфонов, которые помогают бороться со страхами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС