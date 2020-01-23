Минтруд начнет пилотный проект по доступности социальных услуг в 2020 году

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Социальные службы будут определять пакет услуг для граждан без их непосредственного обращения, а благодаря данным, поступившим от медицинских организаций. Соответствующий пилотный проект будет реализовываться в ряде регионов с 2020 года, сообщила замминистра труда и социальной защиты Светлана Петрова в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Мы также решили развивать взаимодействие с частными медицинскими организациями с этого года. Именно врач раньше всего может заметить необходимость для человека каких-то услуг и может передавать эти данные в социальные службы. Соответственно, социальные службы, не дожидаясь обращения человека, заявляют о себе, объясняют, какой пакет услуг они могут оказать, осматривают и делают оценку условий. Такую практику нам сейчас надо отладить во всех 85 регионах, но с 2020 года она будет внедряться в регионах, реализующих пилотный проект по долговременному уходу", - сказала она.

Петрова отметила, что Минтруд также работает над увеличением тарифа для негосударственных организаций, которые оказывают социальные услуги, "чтобы они могли полностью компенсировать свои расходы на обслуживание пожилых людей".

"Мы считаем, что стационарная форма соцобслуживания должна быть крайней формой", - добавила она.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Федеральный проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения; системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме; приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Кроме того, проект включает в себя мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию предпенсионеров.