Власти Бурятии сообщили, что переход на новую схему обращения с ТКО избавил леса от свалок

УЛАН-УДЭ, 23 января. /ТАСС/. Несанкционированные свалки перестали появляться в лесах Бурятии после перехода республики на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу Бурятии Алексея Цыденова.

Реформа обращения с ТКО началась в России 1 января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология". Бурятия поделена на три зоны деятельности регионального оператора, он был определен по итогам конкурсов, прошедших в первом полугодии 2018 года. Тогда заявились три компании: московская, из Кабанского района Бурятии и победившая в итоге во всех трех зонах иркутская фирма "Экоальянс". Она начала работу в регионе с апреля 2019 года.

"Надо отметить, что раскачка [с момента начала реформы в Бурятии] идет, но у нас перестали появляться новые свалки в лесах, все-таки начался организованный вывоз мусора, его везут на полигоны. Сейчас проектируется новый полигон в Улан-Удэ [на смену переполненного в поселке Вахмистрово рядом со столицей региона], ведем работу, чтобы строились другие новые полигоны. Пока средства не выделены, но решение о том, что их надо строить, есть. В течение этого года по финансированию вопрос решим, то есть по полигонам рядом с Улан-Удэ и в Кабанском районе республики", - приводит слова Цыденова пресс-служба.

В конце 2019 года гендиректор компании "Экоальянс" Игорь Алексеев сообщал журналистам, что первый этап перехода на новую схему обращения с ТКО в Бурятии завершен: отлажена организация работы техники по сбору мусора, график ее работы, люди стали выбрасывать мусор туда, куда положено, так как нет смысла куда-то вывозить и получать за это штрафы.

В прошлом году регоператором в Улан-Удэ запущена одна из двух мусоросортировочных станций - МСС-2, она способна обрабатывать около 30% отходов, образующихся в городе за месяц, в год - 350 тыс. кубометров. Запуск второй станции, мощность которой в два раза выше - около 700 тыс. кубометров в год, МСС-1 запланирован на 2020 год.

Целевые показатели реформы заложены в нацпроект "Экология": доля коммунальных отходов, поступающих на обработку (сортировку), должна вырасти с 12% в 2019 году до 60% к 2024 году.