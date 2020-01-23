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Новый тип операций на сердце смогут делать в Севастополе благодаря нацпроекту

Речь идет об аорто-коронарном шунтировании, позволяющем восстановить кровоток в сердце. Ранее пациентов, которым требовалась такая операция, направляли в другие регионы

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Жители Севастополя впервые смогут проходить аорто-коронарное шунтирование (операцию, позволяющую восстановить кровоток в сердце), не выезжая в другие регионы. Соответствующее оборудование закуплено благодаря национальному проекту "Здравоохранение", сообщили в четверг журналистам в пресс-службе города.

"В севастопольском региональном сосудистом центре начнут делать аорто-коронарное шунтирование. Это операция, позволяющая восстановить кровоток в артериях сердца путем обхода места сужения коронарного сосуда с помощью шунтов (сосудистых протезов). Раньше пациентам с атеросклерозом коронарных сосудов приходилось ездить в другие регионы за медицинской помощью такого уровня, у нас подобных операций не делали. Сейчас у больного есть возможность получить помощь в своем городе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в год планируется проводить около 50 операций, средства на них выделяются из федерального и городского бюджетов. Как пояснили ТАСС в департаменте здравоохранения Севастополя, первые шунтирования запланированы на первый квартал 2020 года.

По данным департамента, благодаря нацпроекту "Здравоохранение" региональный сосудистый центр, открывшийся в 2016 году, в течение прошлого года получил новое оборудование. Однако проводить аорто-коронарное шунтирование стало возможно не только благодаря дооснащению, но и тому, что специалисты центра прошли специальное обучение. В целом в учреждении уже проводят несколько операций высокого уровня сложности: эндоваскулярные операции на магистральных артериях, дренирование гематом головного мозга с фибринолитиками и другие.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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