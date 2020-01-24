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Сахалин получит из федерального бюджета 60 млн рублей на лесохозяйственную технику

Планируется закупить свыше 120 единиц техники

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 января. /ТАСС/. Сахалинская область получит в 2020 году около 60 млн рублей из федерального бюджета на приобретение лесохозяйственной и лесопожарной техники. Об этом в пятницу сообщается на сайте Министерства природных ресурсов и экологии России.

Закупка лесотехники для региона проходит по национальному проекту "Экология". Для Сахалина вопрос восстановления лесов и пожаротушения на их территории особенно актуален, так как значительная часть острова покрыта хвойными деревьями. В 2019 году общая площадь лесовосстановления на Сахалине составила свыше 3 тыс. гектаров. Регион более чем в два раза перевыполнил показатели, установленные Рослесхозом.

"В 2020 году планируется закупить лесопожарную и лесохозяйственную технику, оборудование в количестве свыше 120 единиц. На эти цели из федерального бюджета будет направлено более 60 млн рублей", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы министерства, в 2019 году для Сахалинской области уже была закуплена часть лесотехники и специализированного оборудования - более 140 единиц. "В прошлом году на закупку лесотехники было направлено около 130 млн рублей из бюджета федерального и около 120 млн рублей - из областного. Помимо техники пожаротушения, в прошлом году удалось приобрести универсальный колесный трактор, пассажирский автобус, машины для очистки семян, комбинированные шишкосушилки, бензопилы, кусторезы, мечи Колесова", - прокомментировал ТАСС представитель правительства Сахалинской области.

В нацпроект "Экология" входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

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РоссияСахалинская область
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