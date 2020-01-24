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Татарстан получит 490 млн рублей на строительство Большого казанского кольца в 2020 году

Проект реализуют с 2010 года

КАЗАНЬ, 24 января. /ТАСС/. Правительство России выделит Татарстану 490 млн рублей на строительство Большого казанского кольца в 2020 году по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги", сообщил в пятницу на коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана его глава Ленар Сафин.

"В 2019 году заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на 2020 год... на строительство участка Большого казанского кольца в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" федеральное финансирование - 490 млн рублей. При поддержке Минтранса России продолжается строительство участка Большого казанского кольца, реализация которого станет хорошим подарком столице республики к столетию Татарстана", - сказал он.

Большое казанское кольцо - магистраль для пропуска и перераспределения транспортных подходов на подъезде к центру города. Проект реализуют с 2010 года, вышеуказанный участок позволит сомкнуть кольцо.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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