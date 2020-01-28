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На Камчатке внедряют систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами

К пилотному проекту "Старшее поколение" присоединятся в 2020 году четыре муниципальных района Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 января. /ТАСС/. Четыре муниципальных района Камчатки - Елизовский, Тигильский, Усть-Камчатский и Соболевский, присоединятся в 2020 году к пилотному проекту "Старшее поколение", направленному на внедрение системы долговременного ухода за людьми пожилого возраста и инвалидами. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве социального развития и труда Камчатского края во вторник.

Создание системы долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми, которые не могут за собой ухаживать самостоятельно, началось в 2019 году в рамках национального проекта "Демография". В настоящее время в рамках пилотного проекта "Старшее поколение" жители Камчатки, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию, могут получать поддержку по технологии "Служба сиделок" и посещать отделения дневного пребывания.

"С начала запуска проекта к его реализации подключились три муниципальных образования края, еще четыре начнут работу в этом году. Отделение дневного пребывания для пожилых людей с когнитивными и возрастными нарушениями Центра социального обслуживания населения посещают 16 человек, трое из них впервые за долгое время вышли за пределы квартиры. С ними занимаются медсестра, психолог, специалист по социальной работе, культорганизатор. В среднем бабушки и дедушки проводят в отделении дневного пребывания три часа", - рассказали ТАСС в Министерстве социального развития и труда Камчатского края.

В министерстве добавили, что в рамках пилотного проекта по долговременному уходу при отделениях временного пребывания созданы школы для членов семей пожилых людей и людей с инвалидностью, в которых родные получателей социальных услуг учатся правильно организовывать пространство, режим дня, питание, обеспечивать безопасную среду для своих близких. Всего же в муниципальных районов края, присоединившихся к пилотному проекту, 317 человек нуждаются в системе долговременного ухода.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".

Федеральный проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме, приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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