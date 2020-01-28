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Власти Нижегородской области начали подготовку к запланированному ремонту дорог

Речь идет, прежде всего, о тех магистралях регионального значения, износ которых уже приближается к 90%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 января. /ТАСС/. Власти Нижегородской области начали подготовку автомобильных дорог региона к весенне-летнему ремонтному сезону, сообщил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"На дорогах, где помимо ремонта покрытия, необходимо расчистить обочины и придорожные полосы от выросших там деревьев и кустарников, подрядные организации приступили к работам уже в январе", - сказал Никитин. Речь идет, прежде всего, о тех магистралях регионального значения, износ которых уже приближается к 90% и именно они, как отметил губернатор, в первую очередь попали в план ремонта текущего года.

"На некоторых дорогах, проходящих около сельских населенных пунктов, износ асфальтобетонного полотна составляет почти 90%, именно их мы в приоритетном порядке включали в план ремонта", - добавил Никитин. По этим дорогам, подчеркнул он, ежедневно ездят жители сел и деревень, они ведут к работающим агропредприятиям.

Никитин пояснил, что основные ремонтные работы подрядчик намерен начать в апреле-мае, то есть после наступления благоприятных погодных условий. "Срок завершения ремонта по контракту - 30 сентября 2020 года", - сказал глава региона. По его словам, расчистка обочин необходима для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения аварийных ситуаций.

В пресс-службе губернатора Нижегородской области в этой связи напомнили ТАСС, что ранее Никитин сообщал, что в 2020 году власти планируют отремонтировать более 870 км дорог в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Работы будут проходить практически во всех районах Нижегородской области, а также в областном центре и в Дзержинске.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", направленный на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, стартовал в соответствии с указом президента России в 2019 году в 83-х субъектах Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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