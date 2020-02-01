Севастопольский вуз подготовит команду учителей для первой школы по нацпроекту

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Первые учителя, подготовленные Севастопольским госуниверситетом под конкретную школу по новой магистерской программе, приступили к работе. Эксперимент признали успешным, и вузу уже передан следующий "заказ" - на подготовку учителей для первой школы, которую построят в городе по национальному проекту "Образование", сообщила ТАСС директор департамента образования и науки Севастополя Елена Богомолова.

Разработка программы "Школа под ключ" началась в СевГУ в начале 2019 года, ее особенность в том, что вуз, обучая магистров по направлению "Педагогическое образование", формирует из студентов костяк коллектива для строящейся школы. За время занятий они не только получают профессиональные знания, но и знакомятся с директором и будущими коллегами, сами участвуют в разработке концепции для своей школы, создании пространств и кабинетов в здании, пока оно строится. Первым учреждением, получившим такой педсостав, стала открытая в январе Инженерная школа.

"Несколько человек с данного курса магистратуры уже работают в школе, остальные придут с 1 сентября - когда начнет работать второй корпус. Такое сотрудничество с университетом решено продолжить: мы подписали соглашение, ведем расчет потребности, проговариваем планы. Например, будем строить новую школу в районе Камышового шоссе в микрорайоне Шевченко, и педагогов для нее также будем готовить заранее", - рассказала Богомолова.

По данным департамента, новое учебное заведение в густонаселенном Гагаринском районе будет рассчитано на 825 учащихся. Это единственная школа, которую построят в городе на средства нацпроекта - другие учреждения возводят в рамках федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя.

Вожатый для школ

Как уточнили в университете, подготовка группы педагогов для Инженерной школы проходила в ускоренном режиме: магистратуру запустили в сентябре 2019 года, а в школу учителя вышли менее чем через полгода.

"После того, как для Инженерной школы был выбран директор, начали подбирать ребят в магистратуру - формировать команду. В наши задачи входит разработка программы развития школы, а дальше мы будем помогать ее воплотить. Почти сразу же стали думать: какой будет вторая школа, как будем программу для нее реализовывать", - рассказал ТАСС ректор СевГУ Владимир Нечаев.

По его словам, вуз готов стать "вожатым" для Инженерной школы и помогать ей по самым разным направлениям. СевГУ продолжает методическое сопровождение учреждения, готов организовать обучение для тех педагогов, которые не проходили специализированную магистратуру, вовлекая детей в проекты университета.

"Мы будем реализовывать вожатскую функцию для детей, для педагогов. Да, мы занимаемся наукой, разрабатываем педагогические технологии, но наша задача - именно в том, чтобы "зажечь" их, пробудить интерес, а не навязывать что-то. Мы даем магистрантам необходимые академические знания, но особенно ценно для нас было, когда, анализируя работу по итогам первого семестра, ребята говорили: "Здорово, что мы стали командой, что есть с кем обсудить вопросы, которые возникают по работе", - отметила директор гуманитарно-педагогического института СевГУ Ирина Авдеева.

Учителя учатся

Ирина Крестинина возглавила Инженерную школу, став лучшей в конкурсе на эту должность. Она предложила концепцию профильного инженерного и медицинского образования, направления дополнительного образования. Она не только участвовала в подборе учителей для новой школы как директор, но и стала преподавателем для "своих" магистрантов в СевГУ - это новый формат образования в магистратуре "Директорская лаборатория".

"С сентября я начала преподавать предмет "Актуальные вопросы современной школы". Мы обсудили многие темы: по классному руководству, по документам, как правильно начинать урок, как воспитывать детей и формировать дисциплину, как лучше общаться с родителями. И сегодня ко мне приходила одна из детей, из магистрантов, радостная: "Ирина Викторовна, психолог была у меня на уроке сегодня, говорит, я хорошо общаюсь с детьми!". Они же ко мне не как к директору приходят, а как к своему преподавателю", - рассказала Крестинина.

Работая в школе, молодые педагоги продолжают учиться в магистратуре. Пока шла сессия, учителя сами сидели за конспектами и учебниками; а когда начнется семестр, по вечерам будут посещать пары в университете. На работу в Инженерную школу уже приняты восемь учащихся с первого (и пока единственного) курса профильной магистратуры. Большинству из них чуть более 20 лет - как учителю историю и классному руководителю 7 класса Александре Назаровой.

"Я выбрала эту магистратуру, потому что это новое направления для Севастополя, хотя, конечно, сомневалась: чему я научусь - ведь я уже работала в школе. А выяснилось, что это не просто лекции, это практика, это разбор ситуаций с детьми, поддержка команды, это - новая педагогика вообще, много полезных знаний, которые уже в первые дни пригодились. Например, я волновалась перед родительским собранием: мне 21, все родители старше меня, мне надо как-то себя поставить... Но все прошло очень хорошо", - поделилась девушка.

Школа под ключ

Сейчас в СевГУ готовятся к набору второго потока магистратуры - учителей для школы, которую планируется построить по нацпроекту и ввести в эксплуатацию в декабре 2020 года. Здесь также педагоги будут обучать детей и параллельно сами учиться в магистратуре. Но в будущем систему планируется немного изменить.

"Цикл строительства школы от фундамента и до открытия 1 сентября - примерно два года. И два года длится программа магистратуры. То есть, за то время, пока строится школа, мы под нее готовим команду - и получается, что школа выполняется "под ключ", директор ее получает даже с коллективом", - рассказала Авдеева.

Одно из перспективных направлений, добавила она, - работа с сельскими школами. Многие из них малокомплектны, и к ним нужен особый подход. Группа магистрантов может стать "десантом" от вуза - они группой придут в такую школу на практику, а потом помогут в разработке методик и рекомендаций для нее. Учитывая, что с 2020 года Севастополь присоединился к программе "Земский учитель", и переезжающие на село педагоги смогут получать по 1 млн рублей "подъемных" средств, возможно сформировать курс и для такого учреждения.

Директор департамента образования и науки Богомолова отметила, что только силами СевГУ проблему с кадрами для новых школ не решить. До конца 2024 года - то есть к завершению ФЦП и нацпроектов - в городе планируется построить девять школ. В каждую из них нужно около 70 учителей при условии, что педагоги будут работать на одну ставку, а не полторы или две, как это часто происходит сейчас. Таким образом, в Севастополе менее чем за пять лет предстоит вернуть в профессию, привлечь из других регионов или обучить самостоятельно более 600 педагогов.

Для этого в городе почти в полтора раза, до 14,7 тыс. рублей, подняли базовую ставку для учителей (фиксированную выплату без учета различных надбавок). Введены доплаты для молодых педагогов и тех, кто проходит курсы повышения квалификации, выплачиваются компенсации за второе высшее образование, в будущем планируется строительство социального жилья для бюджетников.