Минздрав завершает разработку регистра пациентов с онкологическими заболеваниями

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Минздрав России в 2020 году планирует завершить разработку специальной базы пациентов с онкологическими заболеваниями, которая позволит отслеживать этапы лечения и их маршрутизацию, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В этом году мы должны завершить разработку нового программного продукта, который позволит всем пациентам страны находиться в единой базе и отслеживать в том числе этапы лечения и маршрутизацию пациента. Это своего рода автоматизированный контроль за эффективностью и этапами лечения пациента", - сказал он.

При этом министр отметил, что, несмотря на все усилия государства по борьбе с болезнями, у пациента также должна быть развита внутренняя ответственность и желание проходить обследования. "Определенная категория пациентов не совсем внимательно относится к своему здоровью, к самообследованию, к своевременному прохождению осмотра", - добавил Мурашко.

Глава Минздрава также сообщил, что по нацпроекту "Здравоохранение" в 2020 году увеличились объемы финансирования лекарственного обеспечения онкобольных пациентов. "Сегодня увеличиваются объемы финансирования на лекарственную терапию, я говорю именно об объемах курсов химиотерапии, [которые] увеличились практически в четыре раза. Объем производства лекарственных препаратов и ввоз лекарственных препаратов для данной категории пациентов увеличился до семи-восьми раз. По некоторым лекарственным препаратам, практически по всем группам лекарственных препаратов рост составил не менее чем в три раза. Поэтому объемы помощи сегодня значительные", - пояснил он.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.