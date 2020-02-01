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Минприроды увеличит число мероприятий по особо охраняемым природным территориям

Руководители нацпарков и заповедников отметили важность привлечения внимания людей к судьбе таких территорий и увеличения туристического потока

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Минприроды России планирует в 2020 году увеличить количество массовых мероприятий, посвященных особо охраняемым природным территориям (ООПТ), для поддержки федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" (нацпроект "Экология"). Об этом сообщила заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Джевгерат Гамзаева.

День Минприроды России прошел в Москве в субботу в рамках фестиваля "Первозданная Россия". Представители нацпарков и заповедников собрались на нем, чтобы рассказать об особенностях своих территорий, провести мастер-классы, лекции.

"Данное мероприятие является очень важным и значимым, потому что в существенную фазу входит национальный проект "Экология", задача которого, в частности, рассказать, поддержать и расширить богатство России за счет флоры и фауны. Задача нашего фестиваля и выставки продемонстрировать то, что уже есть, и поддержать особо охраняемые природные территории. Мы планируем проведение различных мероприятий подобного формата в этом году", - сообщила она.

Руководители нацпарков и заповедников также отметили важность привлечения внимания людей к судьбе данных территорий и увеличения туристического потока посредством массовых мероприятий. "За последние четыре года количество туристов увеличилось примерно на 30%. В 2012 году у нас было 280 тыс. туристов, а сейчас [по итогам 2019 года] зашли за 550 тыс. Это говорит о том, что положительный эффект есть. Важно отметить, что количество нарушений не увеличилось в связи с ростом турпотока", - сообщил директор нацпарка "Куршская коса" Анатолий Калина.

В России зарегистрирована 231 особо охраняемая природная территория федерального значения: 108 заповедников, 63 национальных парка и 60 заказников. К 2024 году в рамках нацпроекта "Экология" появятся 24 новые ООПТ, 5 из которых уже создано в 2019 году.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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