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На Колыме открыли студенческую лабораторию по обогащению руд

На приобретение оборудования и подготовку помещения было направлено 8 млн рублей

ТАСС, 3 февраля. Первая современная лаборатория по обогащению руд для обучения студентов открылась в Магаданской области. Торжественная церемония открытия состоялась в понедельник в Магаданском политехническом техникуме, сообщил ТАСС губернатор региона Сергей Носов.

Как рассказали ТАСС в правительстве Колымы, развитие сферы среднего специального образования в Магаданской области идет благодаря реализации новой экономической и социальной политики ускоренного развития Дальнего Востока, проводимой по поручению президента России Владимира Путина. Открытие лаборатории проходило в рамках национального проекта "Образование". На приобретение оборудования и подготовку помещения было направлено 8 млн рублей за счет средств регионального бюджета и государственно-частного партнерства. Область является одним из лидеров в стране по добыче полезных ископаемых, поэтому вопрос развития среднего специального образования в этом направлении особенно актуален для региона.

"Теперь у нас есть хорошее лабораторное оборудование, по своим параметрам приближенное к механизмам, которые действуют в настоящем производстве. Лаборатория позволит студентам не только изучить технологии, но и на практике понять принцип работы, получить навыки обращения с агрегатами. Все это пригодится в их дальнейшей работе, если они трудоустроятся на предприятиях Магаданской области", - сообщил глава области.

По информации областных властей, сейчас лаборатория уже оснащена всем необходимым основным оборудованием. В ближайшее время будут закуплены дополнительные мельницы, дробилки, аппарат для кучного выщелачивания, мешалки, сеялки для фракций руды. Всего в лаборатории будет действовать 20 различных профессиональных модулей в миниатюре. Все оборудование отечественного производства. Общая площадь лаборатории составляет 150 кв. метров. В ней будут обучаться около 150 магаданских студентов, проходить практику работники горной отрасли.

"Ранее студенты могли только в теории изучать свою будущую профессию, кое-что делать на практике, а теперь у них появилась возможность по-настоящему с головой окунуться в работу. Лаборатория - это не просто место для обучения, это по сути и есть настоящий завод по обогащению руд, просто в мини формате. В Магаданской области нигде больше нет такой возможности, ни в одном учебном заведении, ни в одном месте", - прокомментировал представитель техникума и добавил, что обучение в лаборатории будет проходить по специальностям "обогащение полезных ископаемых", "геология", "маркшейдерское дело".

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияНосов, Сергей КонстантиновичМагаданская областьДальний Восток
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