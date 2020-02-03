Главгосэкспертиза одобрила проект строительства Центра ядерной медицины в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 3 февраля. /ТАСС/. Эксперты Главгосэкспертизы России одобрили проект строительства в административном центре Бурятии - городе Улан-Удэ - Центра ядерной медицины. Об этом сообщается в понедельник на сайте Главного управления государственной экспертизы.

В Бурятии на учете в Республиканском онкологическом диспансере состоят более 16,6 тыс. пациентов с онкологическими заболеваниями, ежегодно в регионе регистрируется более 3 тыс. случаев заболевания раком - в 16,5% случаев болезнь регистрируется на поздней стадии. При этом ближайшие к республике медицинские центры, обладающие необходимыми технологиями для ранней диагностики, расположены в Красноярске и Хабаровске. В феврале 2018 года правительство Бурятии и компания "Медицина и ядерные технологии" подписали соглашение о создании в Улан-Удэ Центра ядерной медицины.

"Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию на создание в Улан-Удэ Центра ядерной медицины, где также будут производить препараты, необходимые для диагностики онкологических и кардиозаболеваний на ранней стадии. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения", - говорится в сообщении.

Центр позволит проводить ежегодно более 7 тыс. исследований по ранней диагностике и определению распространенности процесса при злокачественных новообразованиях, а также диагностику заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ранее стоимость проекта оценивалась в размере более 1 млрд рублей, финансирование планируется за собственных средств застройщика - ООО "Центр ядерной медицины Улан-Удэ" и бюджетных средств. Медучреждение расположится в Октябрьском районе города, оно будет занимать четырехэтажное здание общей площадью более 2,2 тыс. кв. м. Окончание строительства намечено на 2021 год.

"Центр разделят на функциональные блоки: отделение радионуклидного обеспечения, отделение радиодиагностических исследований методом позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии и отделение производства и контроля качества радиофармпрепаратов, - говорится в сообщении. - Здесь будут проводить диагностические обследования населения Бурятии и соседних регионов по направлениям лучевая и радионуклидная диагностика, а также оказывать амбулаторно-поликлиническую и консультативную помощь".

В результате показатели выявляемости злокачественных новообразований на ранних стадиях к 2023 году должны возрасти до 55,5%. Услуги в медучреждении для жителей Бурятии будут бесплатными, по программе обязательного медицинского страхования. Направление "Ядерная медицина" входит в программу по борьбе с онкозаболеваниями по нацпроекту "Здравоохранение".