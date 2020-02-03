{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства Центра ядерной медицины в Бурятии

В центре планируется ежегодно проводить свыше 7 тыс. исследований по ранней диагностике онкологических заболеваний. Услуги в медучреждении для жителей республики будут бесплатными
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 3 февраля. /ТАСС/. Эксперты Главгосэкспертизы России одобрили проект строительства в административном центре Бурятии - городе Улан-Удэ - Центра ядерной медицины. Об этом сообщается в понедельник на сайте Главного управления государственной экспертизы.

В Бурятии на учете в Республиканском онкологическом диспансере состоят более 16,6 тыс. пациентов с онкологическими заболеваниями, ежегодно в регионе регистрируется более 3 тыс. случаев заболевания раком - в 16,5% случаев болезнь регистрируется на поздней стадии. При этом ближайшие к республике медицинские центры, обладающие необходимыми технологиями для ранней диагностики, расположены в Красноярске и Хабаровске. В феврале 2018 года правительство Бурятии и компания "Медицина и ядерные технологии" подписали соглашение о создании в Улан-Удэ Центра ядерной медицины.

"Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию на создание в Улан-Удэ Центра ядерной медицины, где также будут производить препараты, необходимые для диагностики онкологических и кардиозаболеваний на ранней стадии. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения", - говорится в сообщении.

Центр позволит проводить ежегодно более 7 тыс. исследований по ранней диагностике и определению распространенности процесса при злокачественных новообразованиях, а также диагностику заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ранее стоимость проекта оценивалась в размере более 1 млрд рублей, финансирование планируется за собственных средств застройщика - ООО "Центр ядерной медицины Улан-Удэ" и бюджетных средств. Медучреждение расположится в Октябрьском районе города, оно будет занимать четырехэтажное здание общей площадью более 2,2 тыс. кв. м. Окончание строительства намечено на 2021 год.

"Центр разделят на функциональные блоки: отделение радионуклидного обеспечения, отделение радиодиагностических исследований методом позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии и отделение производства и контроля качества радиофармпрепаратов, - говорится в сообщении. - Здесь будут проводить диагностические обследования населения Бурятии и соседних регионов по направлениям лучевая и радионуклидная диагностика, а также оказывать амбулаторно-поликлиническую и консультативную помощь".

В результате показатели выявляемости злокачественных новообразований на ранних стадиях к 2023 году должны возрасти до 55,5%. Услуги в медучреждении для жителей Бурятии будут бесплатными, по программе обязательного медицинского страхования. Направление "Ядерная медицина" входит в программу по борьбе с онкозаболеваниями по нацпроекту "Здравоохранение".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияБурятияДальний Восток
Реклама на ТАСС
Минстрой России утвердил свод правил по пожарной безопасности
В новый документ включили требования к пожарной безопасности к объемно-планировочным и конструктивным решениям, обеспечению безопасной эвакуации людей, инженерным системам зданий и системам противопожарной защиты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС