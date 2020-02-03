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Новая система обращения с ТКО

Под Кировом создадут комплексное предприятие по сортировке и переработке отходов

По мнению властей, объект поможет внедрить на территории региона раздельный сбор отходов. Комплекс планируется разместить в районе действующего полигона "Лубягино"

КИРОВ, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют создать в Кирово-Чепецком районе первое в регионе комплексное предприятие по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которое объединит инфраструктуру по сортировке и переработке отходов. Об этом в понедельник сообщается на сайте областного правительства.

Сейчас в Кировской области нет крупных мусоросортировочных и мусороперерабатывающих комплексов. Создание комплексного объекта, включающего обработку, утилизацию и размещение ТКО, по мнению властей, позволит, в том числе, внедрить на территории региона раздельный сбор отходов.

"До 2024 года в каждом регионе должна быть создана инфраструктура по сортировке, обеззараживанию и переработке отходов. В Кировской области новый комплексный объект планируется разместить на территории Кирово-Чепецкого района, в Федяковском сельском поселении в районе действующего полигона "Лубягино". Ожидается, что он будет состоять из площадки общего сбора отходов, сортировочной площадки, предприятий по переработке вторсырья (стекла, бумаги, картона, пластика) и площадки захоронения, на которую будут поступать лишь оставшиеся неперерабатываемые отходы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сейчас на территории сельского поселения уже есть полигон для принятия коммунальных и промышленных отходов, здесь также утилизируются медицинские, биологические и нефтесодержащие отходы. По словам министра охраны окружающей среды региона Аллы Албеговой, эти участки эксплуатируются уже больше 20 лет и за это время никаких нареканий к их работе не возникало.

Новый комплекс будет принимать отходы из Кирова, Кирово-Чепецка и Кирово-Чепецкого района, при этом захораниваемая часть отходов составит около 10% от объема привозимых отходов, отмечают в правительстве. Конкретные технологические решения разработают в ходе подготовки проектной документации предприятия. В марте 2020 года техническое задание планируют вынести на общественное обсуждение, также процедуру публичных слушаний пройдут материалы оценки воздействия объекта на окружающую среду, после чего начнется этап проектирования.

"Только в случае, если проект будет соответствовать всем требованиям природоохранного законодательства и нормам СанПиНа, проект в третий раз будет вынесен на публичные обсуждения. После этого проект пройдет две государственные экспертизы - экологическую экспертизу и экспертизу проектной документации", - отметили в ведомстве. Строительство предприятия планируется в 2022 году.

Реформа ТКО

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

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Теги
РоссияКировская областьНовая система обращения с ТКО
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