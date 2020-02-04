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Приморские биохимики планируют за 5 лет обновить 50% оборудования

В рамках нацпроекта "Наука" ежегодно будут обновляться 8-10% техники, сообщил заместитель директора института по научным вопросам

ВЛАДИВОСТОК, 4 февраля. /ТАСС/. Тихоокеанский институт биоорганической химии (ТИБОХ ДВО РАН им. Георгия Борисовича Елякова) обновит 50% оборудования за пять лет. В 2019 году институт получил более 72 млн рублей по нацпроекту "Наука", на эти средства удалось обновить около 8% научной аппаратуры, финансирование продолжится в течение пяти лет, сообщил ТАСС заместитель директора института по научным вопросам Олег Черников.

"На средства, которые институт в 2019 году получил по нацпроекту "Наука", мы приобрели 7 хроматографов и более мелкое оборудование. По нацпроекту мы сможем обновлять 8-10% техники [в год]. Обновление за 5 лет должно достигнуть 50%", - сообщил Олег Черников. Он уточнил, что балансовая стоимость всего оборудования института - 800 млн рублей.

По словам Черникова, новое оборудование сделает более эффективной рутинную работу ученых. Хроматографы в институте биоорганической химии обновили впервые за 20 лет. Техника, которую институт приобрел в 2019 году, позволяет более качественно выделять вещества из экстрактов организмов, которые ученые получают из живой природы. Исследователь пояснил, что для того, чтобы выяснить, какое вещество полезно, нужно сначала выделить его в чистом виде из организма, в состав которого входят тысячи различных соединений, для этого и нужны хроматографы.

Принимая государственную поддержку, ученые взяли на себя обязательство ежегодно в течение пяти лет повышать публикационную активность в международных научных журналах. "По требованиям нацпроекта мы обязаны представить около 7% публикационного роста ежегодно", - разъяснил Черников.

В 2019 году сотрудники ТИБОХ ДВО РАН начали работу по изучению веществ, которые содержатся в корнях дерева маакия амурская (амурская акация). В корнях растения содержатся вещества, которые можно использовать для гормонозаместительной терапии. Ранее ученые исследовали древесину этого дерева. Вещества, которые входят в его состав уже используют при лечении токсических гепатитов. Кроме того, ученые разрабатывают новые формы введения уже существующих препаратов в организм человека

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина и рассчитан на пять лет. В Приморье финансирование по нацпроекту получили около 10 институтов.

Об институте

ТИБОХ ДВО РАН им. Г. Б. Елякова исследует морские организмы и уникальные виды дальневосточной флоры, которые могут стать источниками новых природных соединений. Современные технологии проработки сырья позволяют ученым использовать полученные соединения для создания лекарств и биологически активных добавок. В структуру института входят 13 научных подразделений, опытное производство и центры коллективного пользования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияПриморский крайДальний Восток
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