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Путин: создаваемый в РФ геномный центр будет обеспечивать биологическую безопасность

Создание геномных центров мирового уровня предусматривает нацпроект "Наука"

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 февраля. /ТАСС/. Один из трех создаваемых в России в рамках нацпроекта "Наука" геномных центров будет нацелен на обеспечение биологической безопасности. Об этом во вторник сказал президент России Владимир Путин в беседе с представителями общественности в Череповце.

"У нас уже принято решение о создании трех таких [геномных] центров <…> Один из них, кстати, предполагается нацелить на обеспечение биологической безопасности. Но все они должны работать как сетевые структуры", - сказал президент, отвечая на вопрос о возможности создания в стране всероссийского геномного центра для хранения и обработки больших объемов данных в этой научной области.

Создание геномных центров мирового уровня предусматривает нацпроект "Наука". Каждый из трех центров до 2024 года получит финансирование в размере около 3,7 млрд рублей.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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