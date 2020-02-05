Путин заявил, что у правительства нет ни минуты на раскачку для реализации нацпроектов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ не имеет ни минуты на раскачку для реализации национальных проектов, заявил президент России Владимир Путин на совещании с кабмином, где обсуждаются вопросы исполнения поручений главы государства по итогам послания Федеральному собранию РФ, в том числе по реализации нацпроектов.

"Считаю, что у нынешнего состава правительства вообще нет ни одной минуты на раскачку, мы просто не имеем на это никакого права, - сказал президент. - Нельзя прикрываться тем, что кто-то чего-то не знает. Все все знают, все настроены на работу и все - в материале".

По его словам, новый состав правительства "оказался оптимальным, потому что здесь есть и люди, которые готовили все эти решения в течение предыдущих полутора лет, работали над подготовкой определения национальных целей развития, над инструментарием в виде нацпроектов, есть люди, которые в правительстве раньше не работали, но так или иначе на своих прежних должностях были вовлечены в эту работу".

Глава государства отметил, что другого шанса и такого объема денег, выделенных на национальные цели развития, в ближайшие десятилетия может не быть. "Это [исполнение поручений, в том числе по реализации нацпроектов] очень большая, масштабная работа, она очень важна, потому что другого шанса, другого такого объема денег, который мы сконцентрировали для достижения национальных целей развития, нам в ближайшие годы, а может быть и десятилетия, не удастся сконцентрировать", - сказал Путин.

Президент потребовал уделять особое внимание качеству этой работы и своевременности принятия и реализации решений, доведения их до логического завершения и получения результата - улучшения состояния экономики и социального самочувствия граждан России.

Глава государства заявил членам кабинета министров, что ждет от них "конкретной работы по каждому из обозначенных направлений". "Я желаю всем нам успеха", - заключил Путин.

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