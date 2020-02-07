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Система контроля объема снега появилась в Южно-Сахалинске по нацпроекту

Благодаря системе муниципалитет сможет получать точные данные по объему снежных масс, которые привозят на полигоны, что позволит лучше планировать расходы на их утилизацию
Описание
© Юрий Ким/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Южно-Сахалинска приступили к тестовой эксплуатации системы автоматизированного учета снежных масс в городе. Об этом в пятницу сообщил ТАСС мэр областной столицы Сергей Надсадин.

Осенью 2019 года министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и Сергей Надсадин подписали соглашение о реализации в Южно-Сахалинске проекта "Умный город". Система автоматизации учета снежных масс стала частью этого проекта. Она необходима в первую очередь для отслеживания объемов привозимого на полигоны снега. Лимаренко поставил задачу перед муниципалитетом оптимизировать процессы в сфере ЖКХ и перевести их на качественно новый уровень. Реализация проекта как раз способствует автоматизация процессов в коммунальной сфере.

"Один комплекс автоучета уже установлен. Благодаря ему муниципалитет сможет получать точные данные по объему снежных масс, которые привозят на полигон. С такими данными мы сможем узнать расходы на утилизацию одного кубометра и ,следовательно, сможем лучше планировать расходы", - сообщил глава Южно-Сахалинска и добавил, что сейчас уже закуплены два мобильных комплекса учета снега. Каждый из них состоит из автоматизированного рабочего места оператора, программного обеспечения, лазерного сканера, который определяет геометрические параметры кузова и реальный объем лежащего в нем груза, и камер видеонаблюдения.

На период опытной эксплуатации в системе учтена только техника муниципальных предприятий - около 150 самосвалов. Позже второй комплекс автоматизированного учета снежных масс установят на южном снежном полигоне города. Планируется, что в течение года администрация разработает порядок работы со всеми предприятиями, которые вывозят снег на полигоны.

Ведомственный проект Минстроя РФ "Умный город" стартовал в России в 2018 году. Начиная с 2019 года, он реализуется в рамках нацпроектов "Цифровая экономика РФ" и "Жилье и городская среда". Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации проекта.

О нацпроекте

Нацпроекты рассчитаны до 2024 года включительно. На исполнение нацпроекта "Цифровая экономика", который состоит из шести федеральных проектов, в России планируется направить из бюджетов всех уровней 1634,9 млрд рублей. На нацпроект "Жилье и городская среда", в который включены четыре федеральных проекта, для регионов предусмотрено более 1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьДальний Восток
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