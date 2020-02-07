Власти Сахалинской области смогут финансировать программы СахГУ из областного бюджета

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Сахалинские власти смогут финансировать из областного бюджета программы Сахалинского государственного университета (СахГУ) - главного вуза региона. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства области.

Президент России Владимир Путин в четверг провел заседание президиума Госсовета, в котором принял участие губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Главной темой совещания стало повышение роли российских регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы. Глава государства заявил, что необходимо создавать привлекательную для молодежи и преподавателей сеть региональных университетов, для этого нужно снять барьеры, которые мешают регионам и бизнесу участвовать в решении этой задачи. Как сообщили ТАСС в правительстве области, в бюджете региона есть необходимые средства для решения проблем СахГУ, но вуз находится в полном управлении федерального ведомства.

"Островной регион получит право финансировать Сахалинский госуниверситет. По мнению губернатора Валерия Лимаренко, такой подход позволит закрепить талантливую молодежь на островах. Финансирование из областного бюджета даст новую жизнь университету и колледжам СахГУ - педагогическому, политехническому, филиалам в районах", - говорится в сообщении.

Как отметили ТАСС в пресс-службе вуза, университет сможет расширить возможности по многим направлениям, закупить новое оборудование, привлекать в программы новых ученых.

Сахалинский государственный университет ведет свою историю с 1949 года и является ведущим образовательным учреждением области. СахГУ предоставляет возможность получить образование по естественно-научным, педагогическим, социальным, гуманитарным, экономическим, инженерно-технических направлениям. Сейчас в университете учатся более 7 тыс. студентов.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.