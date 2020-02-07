Псковская область не выполнила ряд показателей нацпроекта "Здравоохранение"

ПСКОВ, 7 февраля. /ТАСС/. Псковская область по итогам 2019 года не достигла целевых показателей нацпроекта "Здравоохранение" по снижению младенческой смертности, по обеспечению медучреждений врачами, а также по повышению доступности и качества медуслуг. Об этом сообщил в пятницу в Пскове на заседании по реализации нацпроектов полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

"Не все из запланированных мероприятий удалось исполнить. Некоторые важные показатели не достигнуты. Прежде всего это касается повышения доступности и качества здравоохранения, не достигнуты плановые показатели по снижению младенческой смертности, а также по обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом. Не все запланированные к строительству спортивные объекты были сданы в срок и в надлежащем качестве", - сказал Гуцан.

Он добавил, что по итогам 2019 года Псковская область также не смогла завершить благоустройство городского вала в городе Опочка. В 2018 году этот проект вошел в число победителей на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и благоустройства малых городов в категории "Исторические поселения". На реализацию идеи город получил 50 млн рублей из федерального бюджета в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

"Снижение бедности, увеличение доходов граждан, расширение доступа к городской транспортной инфраструктуре должны быть среди первоочередных задач", - отметил полпред.