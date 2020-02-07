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Более 180 призеров получили награды регионального этапа Worldskills в Калининграде

Региональный этап конкурса проходил в Калининграде с 3 по 6 февраля

КАЛИНИНГРАД, 7 февраля. /ТАСС/. Региональный этап чемпионата Worldskills завершился в пятницу в Калининграде. Церемония закрытия прошла на стадионе "Калининград", построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года, награды вручили 186 победителям и призерам, сообщила пресс-служба регионального центра Worldskills Russia.

Региональный этап конкурса проходил в Калининграде с 3 по 6 февраля. Он собрал 349 участников из 13 регионов РФ. Мастерство конкурсантов в 44 компетенциях оценивали 430 экспертов.

"Свои награды получили 186 победителей и призеров. Сорок четыре обладателя первых мест отправятся на отборочный этап чемпионата, с марта по май в нескольких регионах России", - сообщили в региональном центре.

Сорок четыре обладателя первых мест отправятся на отборочные этапы чемпионата с марта по май в нескольких регионах России. Из лучших будет сформирована сборная команда, которая представит область в финале конкурса.

Соревнования в Калининградской области проходили на 12 площадках, в том числе впервые для региона в компетенции "Сервис на воздушном транспорте" на территории аэропорта Храброво и "Морское дело" на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). На протяжении всех конкурсных дней проводились мастер-классы по профессиям - от рекламных технологий до парикмахерского искусства.

Worldskills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки, как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и насчитывает 76 стран-участниц. Россия стала 60-м членом организации WorldSkills International в 2012 году.

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РоссияКалининградская область
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