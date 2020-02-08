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Псковская область получит 70 млн рублей на оборудование для "Кванториума"

Детский технопарк в Великих Луках планируют открыть в 2020 году

ПСКОВ, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит Псковской области 70 млн рублей на закупку оборудования для второго детского технопарка "Кванториум", который региональные власти создают в городе Великие Луки в здании, безвозмездно переданном в муниципальную собственность ПАО "Транснефть". Об этом в субботу сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе открытия в псковском государственном университете инжинирингового центра.

В 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме власти Псковской области и руководство "Транснефти" подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагало в том числе открытие в регионе второго детского технопарка "Кванториум". Ранее власти сообщали, что для создания "Кванториума" компания "Транснефть" безвозмездно передала в муниципальную стоимость свое пустующее восьмиэтажное здание площадью более 6 тыс. кв. м и стоимостью 300 млн рублей.

"У нас работает в Пскове "Кванториум". Я встречался с президентом компании "Транснефть", мы договорились, что они выделяют 12,5 млн рублей на реконструкцию здания, которое они передали городу Великие Луки. Переговорил с новым министром просвещения РФ, нас поддержали, нам выделяют 70 млн рублей на оборудование [для второго "Кванториума"]. У нас в области появляется два больших технопарка, где молодежь может получать компетенции по техническим и инженерным направлениям", - сказал Ведерников.

По прогнозам региональных властей, "Кванториум" в Великих Луках будет открыт в 2020 году. В детском технопарке будет создан биологический и энергетический "квантумы", лаборатории промышленного дизайна, а также "квантум" промышленных роботов. Первый в Псковской области детский технопарк "Кванториум" открылся в декабре 2018 года в рамках федерального проекта "Доступное дополнительное образование для детей". Проект был реализован в рамках исполнения поручений президента и правительства РФ по созданию среды для ускоренного развития детей в возрасте от пяти до 18 лет в научно-технической сфере. На создание псковского "Кванториума" было направлено более 140 млн рублей, из которых порядка 77 млн рублей - федеральная субсидия.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская область
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