Союз машиностроителей России обсудит участие промышленности в национальных проектах

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Члены Союза машиностроителей России обсудят в понедельник на расширенном заседании бюро организации приоритетные задачи на 2020 год, в том числе участие промышленности в национальных проектах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Союза.

Заседание пройдет под руководством вице-премьера РФ Юрия Борисова и председателя Союза, главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. В заседании также примут участие первый заместитель председателя организации, депутат Владимир Гутенев, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"Участники заседания обсудят вопросы кадрового обеспечения промышленности, создание реестра независимых директоров для совершенствования системы корпоративного управления предприятий, приведения ее в соответствие с высокими международными стандартами. Также на повестке актуализация, в соответствии с поручениями нового состава правительства, участия промышленности в национальных проектах и совершенствование законодательства в рамках рабочей группы Госсовета по промышленности", - сказали в пресс-службе.

Как напомнили в Союзе, Чемезов в 2019 году отмечал, что национальные проекты - важный показатель для бизнеса в части государственных приоритетов.

В 2019 году законодательная и экспертная деятельность Союза была сосредоточена на обеспечении задач, связанных с реализацией национальных проектов и диверсификацией оборонно-промышленного комплекса, уточнили в пресс-службе. По итогам работы экспертов организации, в частности, был принят закон, предусматривающий применение нулевой ставки НДС для операций по реализации гражданских воздушных судов, работ по их строительству, услуг по передаче по договорам лизинга.

"Аналитика и инициативы экспертного сообщества Союза о преференциях отечественным производителям учтены вице-премьером РФ Юрием Борисовым, предложившим ввести в федеральный закон о госзакупках обязательную квоту на продукцию российского ОПК", - отметили в пресс-службе.