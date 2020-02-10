Экспорт пшеницы, кукурузы и сои из Приморья вырос на 5% в 2019 году

ВЛАДИВОСТОК, 10 февраля. /ТАСС/. Экспорт кукурузы, пшеницы и сои из Приморского края в 2019 году вырос на 5% по сравнению с 2018 годом, также увеличились показатели по меду, мясу и кормам для животных. Об этом в беседе с ТАСС рассказал глава управления Россельхознадзора по Приморскому краю Дмитрий Зданович.

"Можно констатировать, что у нас в 2019 году практически по всем позициям, может быть, незначительно, но увеличился экспорт. В частности, по сое, кукурузе и пшенице рост составил 5% до 562,3 тыс. т. Увеличился экспорт меда в 1,3 раза. Хотя в абсолютных цифрах это не так много, всего 894,1 т, но мед - это мед, и для этой категории товара прирост значителен", - рассказал Зданович.

Он добавил, что также почти в три раза увеличился экспорт кормов - с 26,4 до 78,7 тыс. т. Изначально небольшой в абсолютных цифрах экспорт мяса также показал рост в четыре раза с 17,6 до 76,6 т.

"Со своей стороны, обеспечивая своевременность и качество оформления документов, а также скорость, мы тоже влияем на улучшение экспортного потенциала. Для осуществления непрерывного процесса оформления фитосанитарных и ветеринарных документов должностные лица у нас работают в выходные и праздничные дни", - сказал глава ведомства.

Согласно региональному проекту "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", этот вид экспорта в Приморье должен составить $1,5 млрд с 2024 году. В регионе действует краевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края", рассчитанная до 2021 года.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.