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75-летие Победы

Госфильмофонд получил свыше 500 заявок на скачивание оцифрованных фильмов о войне

Пока скачать можно 20 картин

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Более 500 заявок поступило в Госфильмофонд России с начала 2020 года от российских и зарубежных кинозалов, желающих бесплатно скачать отреставрированные и оцифрованные фильмы о Великой Отечественной войне. Об этом генеральный директор Госфильмофонда России Николай Малаков сообщил порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Уже 500 штук мы перегнали, запросы идут. Причем я сам был удивлен: один запрос пришел из Австралии, другой из Греции - и мы только начали в этом году, я уверен, что их гораздо больше будет", - сказал Малаков.

К 75-летию Победы фильмы, выпущенные советскими киностудиями о Великой Отечественной войне, отреставрировали и выложили на сайте Госфильмофонда, откуда их могут бесплатно скачать даже в самых отдаленных сельских клубах и домах культуры, оборудованных под кинозалы в рамках национального проекта "Культура". Пока в открытом доступе 20 картин, но их количество будет пополняться.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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Россия75-летие Победы
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