Жители Липецкой области по нацпроекту "Образование" получат поддержку психолога через МФЦ

ТАСС, 10 февраля. Психологи в Липецкой области в рамках национального проекта "Образование" проводят дистанционные консультации через многофункциональные центры (МФЦ) для жителей региона, которые имеют детей. Консультации можно получить по проблемам в воспитании, образовании и развитии ребенка, сообщила в понедельник ТАСС директор липецкого регионального Центра развития семейных форм устройства "Семья" Оксана Драганова.

"Через МФЦ "Мои документы" жители Липецкой области, которые имеют детей, в рамках нацпроекта "Образование" могут получить дистанционную консультацию психолога. Для этого надо прийти в МФЦ, получить талончик на консультацию, подойти к окошку и вас соединят с психологом с помощью цифровых технологий. Также развиваем выезд мобильных бригад для психолого-педагогических консультаций, выезжаем в отдаленные районы Липецкой области", - сказала Драганова.

Она объяснила, что в рамках нацпроекта "Образование" и по федеральному проекту "Поддержка семей, имеющих детей" в Липецкой области в 2020 году направлено порядка 30 млн рублей на создание и работу шести ресурсных консультативных центров для психолого-педагогической помощи родителям с детьми до 18 лет и тем, кто готовится взять ребенка в семью. Такие же консультационные пункты созданы в районах области.

"Для родителей все консультации бесплатны, они могут получить ответы по трудностям с воспитанием, образованием, развитием ребенка. Например, поведение подростка внушает родителю опасение, и он может узнать, насколько такие поступки нормальны в подростковом возрасте. В созданных шести центрах работают не только психологи, но социальные педагоги, дефектологи, логопеды, есть даже тифлопедагог (специалист по обучению детей с нарушениями зрения - прим. ТАСС), юридический консультант, инструктор по лечебной физкультуре", - сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что в 2019 году в регионе работали четыре ресурсных консультативных центра психолого-педагогической помощи, в которые обратились более 66 тыс. человек и получили свыше 80 тыс. консультаций, в том числе по вопросам адаптации детей к школе, по конфликтам между детьми, особенностям поведения подростков, их профессиональной ориентации и т. д.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.