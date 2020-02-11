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В Липецке открылся первый областной центр услуг "Мой бизнес"

Планируется, что в течение года в центре будут проходить бесплатные семинары, тренинги, круглые столы, конференции и деловые игры

ЛИПЕЦК, 11 февраля. /ТАСС/. Первый областной центр предоставления услуг "Мой бизнес" открылся во вторник Липецке в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Здесь предприниматели получат весь комплекс сервисов и мер поддержки для организации и развития бизнеса", - рассказал на церемонии открытия центра глава областной администрации Игорь Артамонов.

Он заметил, что в новом учреждении можно зарегистрировать юридическое лицо, узнать о мерах господдержки и способах их получения, получить услуги в сфере маркетинга и продвижения на рынке, консультации по кредитованию, налогообложению, бухучету, пройти необходимое обучение.

"Центр работает по принципу "одного окна", здесь сосредоточены все организации, которые работают с предпринимателями - это и центр поддержки, и налоговая, и банки", - продолжил Артамонов. Он также обратил особое внимание на современное техническое оснащение учреждения. "Здесь оборудованы комфортные зоны ожидания, восемь окон приема и оказания услуг, две точки доступа в интернет, конференц-зал на 60 мест, две переговорные комнаты и коворкинг-центр на пять рабочих мест", - сказал он.

Как ожидается, в течение этого года здесь будут проходить бесплатные семинары, тренинги, круглые столы, конференции и деловые игры.
 

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