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Денис Мацуев представит новые рояли и даст концерты в Оренбургской области

Концерты пройдут в селах Подколки Бузулукского района, Тоцкое и городе Сорочинске в начале марта

ОРЕНБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Акция "Рояльное движение", в ходе которой народный артист России Денис Мацуев даст концерты в селах Оренбургской области и представит новые рояли, закупленные для местных музыкальных учреждений по нацроекту "Культура", пройдет в Оренбургской области в начале марта. Об этом сообщается на сайте министерства культуры региона.

"1-2 марта состоится X Всероссийский фестиваль академического искусства "Оренбургские сезоны" Дениса Мацуева, который проходит в рамках национального проекта "Культура". В программе творческого марафона уже стала традиционной культурная акция, получившая название "Рояльное движение". В регионе приобретаются новые рояли, которые представляет Денис Мацуев. Благодаря целевому комплексному мероприятию жители малых городов и районных центров области получают возможность воочию увидеть и услышать игру музыканта с мировым именем", - говорится в сообщении.

Мацуев даст три концерта за один день в селах Подколки Бузулукского района, Тоцкое и городе Сорочинске. Во всех муниципальных образованиях он представит музыкальные инструменты японской фирмы Yamaha. Рояли рассчитаны на практическое использование в течение 50 лет. Музыкант представляет рояли в городах и селах Оренбургской области с 2014 года. За это время он побывал с концертами в 23 муниципалитетах региона.

Нацпроект "Культура" состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годах планируется выделить 113,5 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияМацуев, Денис ЛеонидовичОренбургская область
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