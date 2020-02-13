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"Медиалогия" назвала нацпроекты, о которых чаще всего рассказывали СМИ в январе

Речь идет о нацпроектах "Демография" и "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Нацпроекты "Демография" и "Безопасные и качественные автомобильные дороги" стали самыми упоминаемыми в СМИ в январе 2020 года. Количество сообщений по "дорожному" нацпроекту составило 17,2 тыс., а по нацпроекту "Демография" - 19,8 тыс. Об этом говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном для портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

Количество сообщений о нацпроектах "Образование", "Здравоохранение", "Экология", "Жилье и городская среда", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Цифровая экономика" составило от 7 тыс. до более 15 тыс. Из них наибольшее количество сообщений в СМИ посвящено нацпроекту "Образование" и нацпроекту "Здравоохранение" - 15,2 тыс. и 15,1 тыс. сообщений соответственно.

Нацпроект по производительности труда упоминался в 4 тыс. сообщений, по экспорту - в 3,4 тыс. Количество сообщений по нацпроекту "Наука" составило 3 тыс. за январь, а по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры - 1,3 тыс. При этом нацпроект "Демография" стал самым упоминаемым во всех СМИ. Этот нацпроект занял долю на телевидении в 15,8%, в печатных СМИ - 18,3%, в электронных СМИ - 15,8%.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" получил в январе 2020 года 15,1% от общего числа сообщений о нацпроектах в телевизионных СМИ, 13,4% в печатных и 13,9% в электронных СМИ. Доля образовательного нацпроекта на ТВ составила 12,1%, в печати - 15,7%, в интернете - 12%.

По данным "Медиалогии", нацпроекты "Наука" и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры оказались аутсайдерами по упоминаниям в СМИ: на телевидении сообщения об этих нацпроектах составили 3,1% и 0,2% соответственно, в печатных СМИ - 1,1% и 0,7%, в интернете - 2,6 и 1,1% соответственно. В декабре прошлого года лидером по упоминаниям и количеству тематических сообщений также был нацпроект "Демография", второе место занимал нацпроект "Образование".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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