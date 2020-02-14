В Забайкалье до конца года капитально отремонтируют 22 больницы

ТАСС, 14 февраля. Власти Забайкальского края планируют провести капитальный ремонт в зданиях 22 больниц в 2020 году по нацпроекту "Здравоохранение", сообщается на сайте регионального правительства.

"Капитальный ремонт будет проведен на федеральные средства национального проекта "Здравоохранение" и единой дальневосточной субсидии в 22 медицинских организациях Читы и края. Общее техническое состояние помещений медицинских организаций достигает износа более 70%", - говорится в сообщении.

Всего в регионе работает 1,3 тыс. медицинских организаций. По данным правительства, у половины из этого числа срок эксплуатации истек. 49 зданий находятся в аварийном состоянии, 804 требуется капитальный ремонт. В период с 2014 по 2016 год в Забайкалье капремонт в больницах не проводился вообще. В 2017 году было отремонтировано 10 медорганизаций, в 2018 году - девять, в 2019 году на средства нацпроекта "Здравоохранение" приведены в порядок еще девять больниц, в нескольких был начат ремонт.

"Текущие ремонты медучреждения проводят собственными силами. Сегодня остро стоит проблема обеспечения сферы здравоохранения зданиями, соответствующими всем нормам и стандартам", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Валерия Кожевникова.

Уточняется, что в 2020 году в Забайкалье планируют отремонтировать 17 детских поликлиник и завершить начатый в прошлом году ремонт в краевых и городских лечебных учреждениях. Всего на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" до 2021 года региону выделено свыше 3 млрд рублей.

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. жителей до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта планируется направить 1,73 трлн рублей.