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Новая система обращения с ТКО

Абрамченко заявила, что регоператоры по вывозу ТКО 11 субъектов РФ рискуют обанкротиться

Вице-премьер РФ поручила разработать механизмы поддержки регоператоров в случае их банкротства

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в 11 субъектах РФ рискуют стать банкротами, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании проектного комитета по нацпроекту "Экология". Она поручила разработать механизмы поддержки регоператоров в случае их банкротства для успешной реализации реформы.

"Недопустимо перекладывать на плечи добросовестных граждан финансовые проблемы тех же региональных операторов. Уже есть 11 субъектов, где могут возникнуть риски [банкротства]. Мы должны предусмотреть все сценарии и в экстренном случае выступить гарантом стабилизации оказания услуг населению в сфере обращения с отходами", - цитирует Абрамченко ее пресс-служба.

Вице-премьер также поручила ускорить разработку и создание федеральной схемы обращения с ТКО, утвердить программу мер поддержки инвестиционных проектов в регионах. Кроме того, Абрамченко поручила достичь 100% кассового исполнения федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" по итогам 2020 года. В этом году кассовое исполнение оказалось на низком уровне - 66,3%. Одной из ключевых причин неисполнения стала недостаточно эффективная работа регионов по подготовке проектно-сметной документации для возведения объектов капитального строительства в рамках нацпроекта.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

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Теги
РоссияАбрамченко, Виктория ВалериевнаНовая система обращения с ТКО
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