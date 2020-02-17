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Консультативно-диагностическое отделение открылось в Нижегородском перинатальном центре

В нем будет работать стационар одного дня, где пациенты смогут пройти полное клинико-лабораторное обследование

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 февраля. /ТАСС/. Консультативно-диагностическое отделение заработало на базе областного перинатального центра в Нижегородской области. Модернизация центра проводится в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщил в понедельник журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Именно демографии сейчас уделяется приоритетное значение в жизни страны. Причем речь идет не просто об увеличении рождаемости, но о создании комфортных условий для будущих мам. Задачу сделать качественную медпомощь доступной поставил президент РФ в своем послании Федеральному собранию. Областной перинатальный центр обслуживает почти половину районов региона, и очень важно, что сейчас у их жительниц появятся дополнительные возможности", - пояснил Никитин.

В консультативно-диагностическом отделении будет работать стационар одного дня, где пациентам при необходимости может быть проведено полное клинико-лабораторное обследование. "Открытие отделения стало значимым этапом в развитии учреждения. Ранее там было проведено переоснащение других отделений. В результате проведенных мероприятий уровень перинатальной смертности в учреждении по сравнению с 2018 годом снизился на 32%", - добавил Никитин.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.

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Теги
Никитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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