{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Цуканов: жители муниципалитетов УРФО слабо информированы о реализации нацпроектов

По словам полномочного представителя президента в округе, для исправления ситуации нужно наладить коммуникацию между властью и обществом с помощью интернета

БЕРЕЗОВО /Ханты-Мансийский автономный округ - Югра/, 17 февраля. /ТАСС/. Жители муниципалитетов Уральского федерального округа (УРФО) в 2019 году были плохо информированы о нацпроектах и ходе их реализации. Об этом сообщил в понедельник на совещании в Ханты-Мансийском автономном округе полномочный представитель президента в округе Николай Цуканов.

"Как правило, главы муниципалитетов не всегда в полной мере осознают, какие задачи перед ними стоят, слабо организована информационно-разъяснительная работа с гражданами и средствами массовой информации о проводимых мероприятиях и результатах реализации национальных проектов", - сказал он.

По словам Цуканова, люди думают, что нацпроекты реализуются "на федеральном уровне в Москве". Об этом свидетельствуют данные опросов населения. Для исправления ситуации надо наладить коммуникацию между властью и обществом с помощью интернета. Цуканов добавил, что особо остро разрыв во взаимодействии чувствуется в отдаленных территориях и малых городах.

Полпред уточнил ТАСС, что информирование населения о реализации нацпроектов качественно влияет на их исполнение в лучшую или худшую стороны. Например, осведомленные жители могут контролировать финансирование и ход работ на объектах, добиваться включения тех или иных объектов, например, на благоустройство, в региональные программы. Также, по словам Цуканова, чиновники будут знать, что население контролирует их работу. Это, по словам Цуканова, благоприятно отразится на выполнении нацпроектов, и повысит качество работы.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Цуканов, Николай НиколаевичРоссия
Реклама на ТАСС
Кабардино-Балкария освоила около 94% денег, выделенных на нацпроекты в 2019 году
Как сообщил председатель правительства региона Алий Мусуко, освоение составило около 5,4 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС