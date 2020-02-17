Цуканов: жители муниципалитетов УРФО слабо информированы о реализации нацпроектов

БЕРЕЗОВО /Ханты-Мансийский автономный округ - Югра/, 17 февраля. /ТАСС/. Жители муниципалитетов Уральского федерального округа (УРФО) в 2019 году были плохо информированы о нацпроектах и ходе их реализации. Об этом сообщил в понедельник на совещании в Ханты-Мансийском автономном округе полномочный представитель президента в округе Николай Цуканов.

"Как правило, главы муниципалитетов не всегда в полной мере осознают, какие задачи перед ними стоят, слабо организована информационно-разъяснительная работа с гражданами и средствами массовой информации о проводимых мероприятиях и результатах реализации национальных проектов", - сказал он.

По словам Цуканова, люди думают, что нацпроекты реализуются "на федеральном уровне в Москве". Об этом свидетельствуют данные опросов населения. Для исправления ситуации надо наладить коммуникацию между властью и обществом с помощью интернета. Цуканов добавил, что особо остро разрыв во взаимодействии чувствуется в отдаленных территориях и малых городах.

Полпред уточнил ТАСС, что информирование населения о реализации нацпроектов качественно влияет на их исполнение в лучшую или худшую стороны. Например, осведомленные жители могут контролировать финансирование и ход работ на объектах, добиваться включения тех или иных объектов, например, на благоустройство, в региональные программы. Также, по словам Цуканова, чиновники будут знать, что население контролирует их работу. Это, по словам Цуканова, благоприятно отразится на выполнении нацпроектов, и повысит качество работы.