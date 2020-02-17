В КБР планируют построить более 60 социально значимых объектов

НАЛЬЧИК, 17 февраля. /ТАСС/. Порядка 67 детских садов, школ, домов культур, спортплощадок и физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) планируют построить в Кабардино-Балкарии по национальным проектам в 2020 году, сообщил в понедельник министр экономического развития региона Борис Рахаев на заседании Совета при главе КБР по стратегическому развитию и национальным проектам.

"В первую очередь перед нами стоит задача завершения строительства порядка 35 объектов: 31 отделение в образовательных организациях на 2 тыс. дополнительных мест дошкольного образования, ФОК в Кашхатау, две школы на 500 мест в городе Чегем и станице Солдатской в Прохладненском районе, дом культуры в селении Нартан. В рамках реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни" мы предусматриваем строительство порядка 32 объектов", - сказал Рахаев.

Он уточнил, что ожидается строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов в городе Баксан и селении Карагач, два универсальных спортивных зала появятся в селах Шалушка и Псыхурей, две спортивные площадки для сдачи тестов норм ГТО построят в Терском и Баксанском районах и футбольное поле с искусственным покрытием появится в городе Майский. Также в районах республики появятся 25 многофункциональных игровых площадок с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута.

Более 1,23 млрд рублей будет направлено в районы республики, это 20% всех расходов. Всего же на исполнение программных мероприятий 44 региональных составляющих национальных проектов в 2020 году будет выделено 5,7 млрд рублей.

По линии нацпроекта "Жилье и городская среда" планируется переселение 90 человек из аварийного жилищного фонда, благоустройство 124 дворовых и 33 общественных территорий, расширение водопроводных сетей и сооружений жилого района "Мей" городского округа Нальчик.

Глава КБР Казбек Коков напомнил присутствующим об ответственности за реализацию нацпроектов. "Мы ранее запланировали, что контракты по нацпроектам заключим к 1 апреля, прошу ускорить этот процесс и законтрактовать все к 1 марта", - добавил он. Коков также проинформировал, что по проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в сентябре досрочно будет завершен капитальный ремонт улицы Кирова в Нальчике (одной из главных магистральных улиц столицы КБР, начата реконструкция в начале 2019 года). В соответствии с графиком работ до конца года также отремонтируют части улиц Шогенцукова, Фурманова, Мусова, проведут реконструкцию улицы имени Канукоева. На эти цели городу выделен межбюджетный трансферт в размере 432 млн рублей, пояснил министр экономического развития Борис Рахаев.

О нацпроектах

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

КБР принимает участие в 11 из 12 национальных проектов и были утверждены 44 региональных проекта, направленных на реализацию нацпроектов.